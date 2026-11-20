Compartir Sigue a GOAL en Google

Varios informes de prensa han desvelado el verdadero motivo de la ausencia del senegalés Sadio Mané, estrella del Al Nassr, en el clásico ante su eterno rival, el Al Ahli, en la Liga Roshn Saudí.

Anuncios

El Al Nassr visitó este viernes a su eterno rival, el Al Ahli, en el estadio Al Inma de Yeda, en un partido aplazado de la novena jornada de la Liga Roshn.

Una hora antes del inicio del encuentro, el australiano Ange Postecoglou, entrenador del Al Nassr, dio a conocer el once oficial para el clásico, liderado por las estrellas portuguesas Cristiano Ronaldo y João Félix .

Por otro lado, Postecoglou dejó en el banquillo a su extremo francés Kingsley Coman, mientras que excluyó por completo de la convocatoria a Sadio Mané.

La ausencia de la estrella senegalesa en la lista del Al Nassr para el clásico generó polémica en las redes sociales, donde los aficionados se preguntaron por el motivo, sobre todo porque el jugador formaba parte de la expedición que viajó a Yeda el jueves.

Anuncios Anuncios

El diario saudí «Al Riyadiya» asegura que fueron motivos familiares los que obligaron a Sadio Mané a perderse el partido.

Related Topics

Según explicó el periódico, la estrella senegalesa fue padre por segunda vez en la mañana de este viernes, horas antes del inicio del clásico, por lo que el cuerpo técnico del Al Nassr le dio permiso para abandonar la concentración y no disputar el encuentro.

Postecoglou se vio obligado a modificar el sistema de juego habitual del equipo en los últimos partidos y alineó al delantero saudí Abdullah Al-Hamdan junto a la estrella portuguesa Cristiano Ronaldo en la línea de ataque.

Anuncios

Junto a ambos estuvo la otra estrella portuguesa, João Félix, que llegó a Yeda el jueves tras disputar con su selección los partidos ante Dinamarca y Gales de la Liga de Naciones de la UEFA 2027.

Abdullah Al-Khaibari dirigió el centro del campo, acompañado por el tercer portugués, Samu Costa, y el brasileño Ângelo Gabriel.

Anuncios

En la zaga, el brasileño Bento fue el portero titular ante la lesión de Nawaf Al-Aqidi, mientras que por delante de él actuaron Nawaf Boushal y Awad Aman como laterales, y el francés Mohamed Simakan y el español Íñigo Martínez en el eje de la defensa.

Este fue el once del Al Nassr:

Anuncios

Portería: Bento

Defensa: Nawaf Boushal, Mohamed Simakan, Íñigo Martínez y Awad Aman

Anuncios

Centro del campo: Abdullah Al-Khaibari, Ângelo Gabriel y Samu Costa

Delantera: João Félix, Abdullah Al-Hamdan y Cristiano Ronaldo

Anuncios

Cabe recordar que el Al Nassr afrontó el clásico en la tercera posición de la clasificación de la liga saudí con 28 puntos, a dos del Al Hilal y empatado con el Al Qadsiah, segundo, del que solo le separa la diferencia de goles.

Por su parte, el Al Ahli llegó al clásico en la sexta posición de la tabla con 21 puntos, fruto de 7 victorias y 4 derrotas, a nueve puntos del líder, el Al Hilal.

Anuncios

Cabe destacar que Sadio Mané ha disputado 15 partidos con el Al Nassr en todas las competiciones desde el inicio de la presente temporada, en los que ha marcado 3 goles y repartido 8 asistencias.