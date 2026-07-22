Ni Niko Kovac lo conocía: ¿ha fichado el BVB un jugador sorpresa?

Hace 16 años ya existían Internet y las redes sociales, aunque el revuelo exagerado que hoy se propaga en un instante y amplifica el algoritmo apenas se daba.

«Kagawa deja su huella en el 4-1 en Lotte; Lewandowski, con una espectacular chilena», rezaba el 13 de julio de 2010 el titular de la web del Borussia Dortmund. Poco más se añadió.

Shinji Kagawa, fichado por entonces por una cantidad muy modesta procedente de la segunda división japonesa, debutó con el BVB ante 4.078 espectadores en el estadio am Lotter Kreuz y jugó 66 minutos. El Dortmund ganó 4-1, gracias a un hat-trick de Dimitar Rangelov. Kagawa se convirtió en un abrir y cerrar de ojos en una pieza clave de los equipos campeones del Dortmund bajo la dirección de Jürgen Klopp. De eso hace ya mucho tiempo.

¿Qué dijo Niko Kovac sobre el debut de Takato Yamamoto?

En el debut de Takato Yamamoto todo fue muy diferente. Es comprensible: el japonés de 18 años brilló los 45 minutos que jugó en la victoria por 3-1 ante el Rot-Weiß Oberhausen el sábado, marcó un gol y participó en el 2-1 de Serhou Guirassy.

El mediocampista ofensivo fue el mejor del BVB en la segunda parte. Llegó al club apenas once días antes y apenas había entrenado unas pocas veces con el primer equipo.

«De hecho, no lo vi por primera vez hasta el jueves. Tampoco lo conocía de antes», admitió el técnico sobre el internacional sub-21, que ya había marcado en su debut con la sub-19. Kovac no lo conocía porque Yamamoto llegó para el filial y esos fichajes los gestionan otros responsables.

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Estas son las cualidades del nuevo fichaje del BVB, Takato Yamamoto.

«Takato nos convenció desde el primer momento; aporta justo lo que buscamos», afirmó el director de la cantera, Paul Schaffran, tras la cesión que vincula al jugador al BVB por una temporada. Además, se pactó una opción de compra con el Gamba Osaka, de la primera división japonesa. Según Bild, el BVB pagaría 1,5 millones por su fichaje definitivo.

Algunos piden que se ejerza ya la opción de compra, que se le incorpore al primer equipo y hasta lo comparan con Kagawa. Tras solo 45 minutos contra un rival de liga regional, todo esto parece prematuro. Por ahora basta con lo visto sobre el campo, donde, como admitió Kovac, «hubo cosas buenas».

Destacaron su técnica, su agilidad, su creatividad y su valentía en el regate. También mostró calidad con el pie derecho y una visión de juego que desordenó a los rivales en la zona de creación.

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«Esto nos va a hacer mucha ilusión», destacó Niko Kovac.

Impresionó también su rápida adaptación: pese a que sus compañeros y el país le resultan aún desconocidos, mostró entendimiento con Guirassy. Con Guirassy, por ejemplo, ya mostró buena conexión. En el 88’, centró con izquierda y exterior para que el delantero, de espectacular tijera, impactara el balón en el larguero. Al final, se llevó el esférico a casa.

Kovac añadió que había «visto algo realmente útil» y concluyó: «Nos dará alegrías. De momento, en el filial, pero la puerta de arriba está abierta y le seguiremos de cerca».

En las próximas semanas dependerá de él cómo evolucionen sus perspectivas. Las oportunidades están ahí: mientras la plantilla siga mermada, el japonés seguirá entrenando con los profesionales y pronto viajará con ellos a la gira por Asia. Desde el punto de vista de marketing, al BVB no le podría haber pasado nada mejor, sobre todo porque el equipo de Dortmund también hará escala en Osaka, la ciudad natal de Yamamoto.

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¿Se quedará Yamamoto de forma permanente en el primer equipo?

Allí recorrió varios equipos de la cantera durante seis años hasta que, en octubre de 2025, el técnico alemán Jens Wissing —que luego fichó por el Al-Ittihad saudí— lo promocionó al primer equipo y le dio la oportunidad de debutar en febrero.

Disputó seis partidos, sumó 228 minutos y fue titular en uno de ellos. Entonces irrumpió el Borussia, que ya le seguía de cerca. Yamamoto lo celebró: «Aún no me lo creo. El Borussia Dortmund... un club tan grande. Es la primera vez que salgo de Japón, todo es nuevo para mí, pero estoy preparado».

Lo mostró en el Niederrhein: marcó el 3-1 y señaló su apellido en la camiseta. Después atendió a decenas de peticiones de selfies y autógrafos, e incluso un rival le pidió el cambio de camiseta.

Su impacto ya supera el que Kagawa tuvo en su día. Si regresa pronto a Japón con el BVB y mantiene ese nivel, el revuelo llegará hasta su país. De momento, será interesante ver si Kovac puede permitirse dejarlo en el filial.