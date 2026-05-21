Lyfe Oldenstam, de 19 años, afirma en una entrevista con ELF Voetbal que no se arrepiente de fichar por el Como procedente del Ajax.

El club italiano lo fichó del Ajax el verano pasado a coste cero. Aunque aún no ha debutado, ya ha entrenado varias veces con el primer equipo de Cesc Fàbregas.

Oldenstam sigue convencido de su elección: «Creo que el Como es mejor que el Ajax ahora. El Ajax podría aprender de nuestra defensa y nuestro juego posicional. La Serie A, además, es más exigente que la Eredivisie».

«Desde el primer día me sorprendió lo mucho que se trabaja la defensa en Italia: atención total a los detalles. Los defensas entrenan por separado de centrocampistas y delanteros, y dedicamos más tiempo al trabajo sin balón».

«Además, se trabaja mucho la fuerza, así que paso más tiempo en el gimnasio. Ya noto los resultados, porque aquí me mido a jugadores más corpulentos que en el Ajax», añade.

Se formó en la cantera del Ajax entre 2020 y 2025, tras llegar del PEC Zwolle.

El defensa, nacido en Lelystad, no es el único holandés en el club, pues también milita en el primer equipo el extremo Jayden Addai.