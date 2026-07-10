El internacional marroquí Ezzedine Ounahi ha vuelto a demostrar que es una de las figuras más destacadas de los dos últimos Mundiales, Las estadísticas lo sitúan a la altura de la leyenda argentina Lionel Messi, en un exclusivo club al que ningún otro jugador ha podido entrar.

Según la red de estadísticas Opta, solo dos jugadores han logrado en las dos últimas Copas del Mundo más de 20 regates exitosos y sufrido más de 20 faltas: Lionel Messi y Ezzedine Ounahi.

Este dato confirma su capacidad para conservar el balón bajo presión y crear superioridad ofensiva para Marruecos.

En 2026, Marruecos cayó en cuartos ante Francia 2-0, repitiendo la superioridad de los “Gallos” sobre los “Leones del Atlas”.

Mientras tanto, Argentina avanzó a cuartos tras remontar y vencer 3-2 a Egipto en octavos, garantizando su lugar entre las ocho mejores selecciones.