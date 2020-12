Ni la U ni la Católica son capaces de ofrecer un Clásico digno de mirar

Mientras el Bulla no logra acercarse al privilegio de la zona de Copa Libertadores, la UC acabó conformándose y sostiene la punta.

El empate número 63 en la historia de los clásicos universitarios de Primera División se produjo este miércoles en las vísperas de navidad cuando Universidad de Chile y igualaron sin goles en una opaca presentación de uno y otro y la figura consular de ambos porteros cuando la necesidad obligó a que despuntaran por sobre el resto. Con apenas un par de actuaciones individuales destacadas el derbi ofreció tan poco que el cero no es de extrañar.

Encontrar llegadas de riesgo es tan difícil como en el último fin de semana, cuando la UC se quedó en blanco ante Colo Colo. Cada escuadra remató apenas una vez al arco de su rival y tanto Dituro como De Paul respondieron a tiempo. En el arranque, Gastón Lezcano percutó de distancia hasta la escuadra y el chileno-argentino llegó a cubrir el ángulo. La Franja encontró el riesgo en la izquierda con Luli Aued. El ex Racing pisó línea de fondo antes de que Luis Casanova sacara el balón desde el área chica, y cuando volvió a pujar por la zurda, Zampedri -que superó el corona- impactó el palo.

Un cabezazo afuera de Zampedri y un gol que era más fácil concretarlo que errarlo de Pablo Aránguiz -que Dituro desactivó con las dos manos- tras una destacada maniobra de Reinaldo Lenis entrando a la zona de peligro en forma de diagonal fueron las últimas dos con claridad que sacaron adelante una faena bastante mediocre, que de goles no supo aunque sí de la creatividad de siempre que aportan al juego Diego Buonanotte y Walter Montillo. Los abrazos de calma abundaron en el cierre y aunque el León todavía no cerró su cerco de peligro por el descenso sigue invicto con Dudamel y pese a que no se escapa nadie está mejor que Holan y elenco en la tabla de posiciones.