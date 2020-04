"Ni con Guardiola el Arsenal ganaría la Premier League"

Según Paul Merson, el entrenador catalán tampoco sería suficiente para conducir a los Gunners al éxito.

El no disputaría el título de la Premier League ni siquiera con Pep Guardiola en el banquillo del Emirates Stadium, según el ex futbolista de los Gunners Paul Merson.

Con la temporada de la liga suspendida y con el equipo de Mikel Arteta teniendo 10 partidos por jugar, el Arsenal está noveno: 42 puntos detrás del líder, , y solo uno por debajo de la mitad inferior.

Ha habido signos de mejora en algunas áreas desde que Arteta dejó su puesto como asistente de Guardiola en , pero Merson cree que su antiguo equipo está muy lejos de ser el que fue.

“¿Si el Arsenal luchará por los títulos a corto plazo? No, ni con Pep Guardiola al mando. No en este momento", dijo Merson a Sky Sports. “Arsene Wenger solía decirlo todo el tiempo, se trata de los jugadores, y el Arsenal en este momento no es un equipo lo suficientemente bueno, no es un equipo lo suficientemente bueno", insistió.

"Me gusta Mikel Arteta, de verdad, y creo que lo hará mejor que el último manager Unai Emery, pero al mismo tiempo, para disputar el título, creo que están a un millón de millas de distancia".

"No saben defender, y si no sabes defender no puedes optar a los títulos", agregó. “¿Si hay lugar para el optimismo? Voy a decir que no, para ser honesto. No conozco ningún equipo que haya ganado algo cuando no saben defenderse. ¡Si no puedes defenderte, no vas a ganar nada! Es sencillo", disparó. "No puedes seguir marcando tres goles en cada partido para ganar un punto o simplemente ganar un partido, así que estarán a un millón de millas de distancia. Este será un viaje lento y lento de regreso para el Arsenal".