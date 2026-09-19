Neymar sorprende con un regalo especial para Michael Olise, del Bayern de Múnich

Michael Olise ya podía contar, de todos modos, con dos recuerdos de esta goleada por 7-0. Por su triplete recibió, como manda la tradición, el balón del partido. El premio al mejor jugador del partido tampoco admitía debate, ya que Olise firmó, además de sus tres goles, también dos asistencias.

Pero al pasar por la zona mixta le esperaba al francés de 25 años un tercer recuerdo, algo sorprendente: una camiseta de Neymar con dedicatoria personal. La superestrella brasileña encargó a la periodista Isabela Pagliari que se la entregara a Olise durante su visita al Allianz Arena.

El trasfondo: Olise citó en el pasado a Neymar, junto a Lionel Messi y Zinedine Zidane, como uno de sus ídolos. Neymar vivió su mejor etapa en el FC Barcelona. Actualmente, el brasileño de 34 años apura su carrera en su club de origen, el FC Santos.

Michael Olise firma cifras sobresalientes esta temporada

Olise atraviesa actualmente un momento de forma extraordinario. En su séptimo partido oficial de esta temporada, fue elegido por cuarta vez como el mejor jugador sobre el campo en el duelo ante Union. En total, suma ahora mismo once participaciones de gol, una cada 51 minutos disputados.

"Disfruto muchísimo jugando con Michael y también me gusta mucho como persona", elogió Harry Kane. "No todo el mundo llega a ver su verdadera personalidad, pero es un gran tipo. Es completamente distinto a la imagen que transmite a los de fuera". Olise está considerado una persona muy esquiva con los medios. Tras su exhibición ante Union, rechazó una entrevista con Sky. "Para eso estoy yo aquí", dijo entre risas su compañero y amigo Jamal Musiala.

Mientras tanto, el director deportivo Max Eberl pidió que se tuviera en cuenta a Olise en la elección del mejor jugador del mundo. "Para mí, Michael Olise también es uno de los candidatos al Balón de Oro. Es uno de los mejores jugadores del mundo", afirmó Eberl. Además de Kane, Lamine Yamal, Kylian Mbappe y Rodri también figuran entre los favoritos.