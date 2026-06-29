Neymar se burla del «rey» de los pronósticos del Mundial: «Inténtalo otra vez»

Neymar, capitán de Brasil, se burló del experto alemán Joachim Clement tras avanzar a octavos del Mundial 2026.

La Canarinha avanzó a octavos tras remontar 2-1 ante Japón en el 90+6, con gol de Gabriel Martinelli.

Joachim Clement, economista alemán de un banco de inversión británico, había pronosticado una sorpresiva derrota de Brasil ante Japón en la fase de grupos.

Tras la clasificación, Neymar respondió en su cuenta de «X» con ironía: «Señor Joachim Clement... inténtalo de nuevo en el próximo Mundial».

Neymar no jugó, aunque estaba en forma y ya había sumado minutos ante Escocia.

En octavos, Brasil enfrentará al ganador de Costa de Marfil-Noruega, que se jugará el martes.

Klement se hizo famoso por sus aciertos: pronosticó el título de Alemania en 2014, el de Francia en 2018 y el de Argentina en 2022.

Para 2026, el analista prevé que Países Bajos conquiste el título en la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.







