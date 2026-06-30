Neymar se burla del «rey de las predicciones» tras la victoria de Marruecos: «¡Te has equivocado otra vez!»

Neymar burló en redes al economista alemán Joachim Clement, conocido por sus acertadas predicciones mundialistas, tras la eliminación de sus favoritos en el Mundial 2026.

Tras la eliminación de Holanda a manos de Marruecos, Neymar publicó en Instagram: «Te has equivocado otra vez», recordando que Clement había dado como campeona a la selección naranja.

No era la primera vez que el capitán brasileño se burlaba del experto alemán: ya lo había hecho tras la victoria de Brasil sobre Japón, pese a que Clement había pronosticado la victoria asiática, y escribió entonces: «Señor Joachim Clement… por favor, inténtelo de nuevo en el próximo Mundial».

Clement se hizo famoso al acertar los tres últimos campeones gracias a un modelo matemático que considera población, clima, infraestructura y el ranking de la FIFA.

Antes del Mundial 2026, el alemán sorprendió al elegir a Países Bajos como campeón, destacando su sistema de formación de talentos y su sólida defensa, pese a la ausencia de una estrella.

A su juicio, la “Naranja Mecánica” presentaba un plantel homogéneo sin puntos débiles y con los ingredientes para cumplir su sueño histórico.

Pero el torneo desmintió sus cálculos: Brasil eliminó a Japón y Marruecos a Holanda, derribando sus pronósticos en pocos días.