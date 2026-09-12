Neymar salda las deudas del Santos y se mueve para fichar a dos estrellas de Brasil

El brasileño Neymar da Silva se ha convertido en una especie de director deportivo dentro de su club de origen, el Santos, después de intervenir para poner fin a la crisis de deudas y levantar la sanción que impedía al club realizar fichajes, antes de comenzar a moverse para reforzar al equipo con dos incorporaciones de peso.

El Santos había sido condenado en un caso de derechos económicos a favor del Mónaco por un valor de dos millones de euros, relacionado con el traspaso de Jean Lucas en el verano de 2023, antes de que el Tribunal de Arbitraje Deportivo rechazara el recurso del club en mayo de 2025, lo que le impedía inscribir jugadores durante tres periodos de fichajes.

La empresa de marketing de Neymar se encargó de abonar el importe de la sanción, a cambio de obtener un espacio publicitario en las camisetas del equipo, donde apareció la marca comercial "Pelé", que la empresa del jugador adquirió.

El papel de Neymar no se detuvo en el aspecto financiero, ya que actualmente trabaja entre bastidores, tras sufrir una lesión en la rodilla durante el enfrentamiento ante el Palmeiras en la Copa de Brasil, con el fin de ayudar al Santos a prepararse para la fase decisiva de la temporada.

El Santos ocupa el decimotercer puesto en el Brasileirão, a solo 7 puntos de la zona de descenso, mientras se prepara para enfrentarse al Atlético Mineiro en la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, después de haber resuelto el partido de ida a su favor por dos goles a cero.

En el marco de sus esfuerzos por reforzar las filas del equipo, Neymar logró convencer a Arthur Melo de unirse al Santos, después de que el centrocampista de 30 años pasara por varios grandes clubes de Europa, entre los más destacados el Barcelona, la Juventus y el Liverpool.

Neymar también estuvo cerca de convencer a otra estrella brasileña de regresar al Santos, después de que Philippe Coutinho rescindiera su contrato con el Vasco da Gama el pasado febrero.

El exjugador del Liverpool había militado en el Santos entre los años 2012 y 2018, antes de dudar durante un largo periodo sobre la oferta, pero ahora está cerca de aceptar la invitación de su antiguo compañero en la selección brasileña.