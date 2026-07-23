Neymar Jr. ha reaccionado a toda la conmoción que se ha generado recientemente en torno a su nombre. El atacante brasileño quedó en el punto de mira después de perderse un partido de Santos por molestias físicas, pero aparecer más tarde ese mismo día en un torneo de póker en São Paulo.

Santos había anunciado previamente que Neymar no viajó para el duelo de la Copa Sudamericana, porque todavía debía seguir trabajando en su estado físico. El atacante acaba de regresar tras sus problemas de lesiones y el club no quería correr riesgos con su condición física.

No mucho después, sin embargo, aparecieron imágenes de Neymar en un prestigioso torneo de póker en São Paulo. Eso provocó fuertes críticas en la prensa brasileña y entre los aficionados, que se preguntaban por qué el atacante sí tenía tiempo para el póker, pero no estaba disponible para su club.

Neymar ya ha reaccionado personalmente. «La gente ha salido y no deja de hablar del hecho de que juego al póker. Hice mi entrenamiento por la mañana. No fui al partido porque acababa de empezar con los entrenamientos. Al día siguiente era mi día libre».

El brasileño subraya que cumple por completo con el programa acordado con Santos y no ve ningún problema en su visita al torneo de póker. Según Neymar, eso ocurrió en un día libre, después de haber cumplido ya con sus obligaciones de entrenamiento.

El atacante cierra con un claro dardo hacia sus críticos. «En cualquier caso, ahora me preparo para mi entrenamiento. También quiero preguntarles algo: ¿puedo entrenarme o también van a decir algo sobre eso?», dice con visible irritación.

Neymar regresó a Santos a comienzos del año pasado, el club donde empezó su carrera profesional. Desde entonces, sin embargo, vuelve a estar perseguido por las lesiones y queda regularmente bajo la lupa. Tampoco el último Mundial fue nada del otro mundo, lo que llevó a Neymar a decidir dejar la selección de Brasil.