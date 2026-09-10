Philippe Coutinho ha encontrado un nuevo club. Fabrizio Romano informa, siguiendo a UOL y Globo, de que el brasileño se incorporará a Santos como agente libre. Neymar (34), de su misma edad y estrella del equipo, ya ha reaccionado encantado a la noticia, que probablemente se hará oficial antes de que termine la semana.

Coutinho es agente libre tras su salida de Vasco da Gama en febrero y se presentará este viernes en su nuevo club para someterse al reconocimiento médico. Si todo está en orden, el exjugador del Liverpool firmará un contrato hasta el final del año natural con el histórico club en el que, entre otros, se hizo grande Pelé.

Neymar, actual estrella de Santos, pidió a la directiva del club que intentara fichar a Coutinho, que viajará a bordo de un avión de NR Sports. Esa empresa de marketing deportivo y gestión de imagen pertenece a la familia de Neymar y es la responsable de haber iniciado las negociaciones entre Santos y Coutinho.

Neymar se ha adelantado a los acontecimientos y ha publicado en las redes sociales un vídeo en el que aparece bailando y al que ha añadido un emoji de un mago. El apodo de Coutinho es 'el pequeño mago'. Recibió ese sobrenombre en Inglaterra, donde estaba considerado como uno de los mejores jugadores del Liverpool y formaba un dúo letal con Luis Suárez.

Tras 201 partidos, 54 goles y 44 asistencias, Coutinho fue vendido en enero de 2018 por la entonces descomunal cifra de 135 millones de euros al FC Barcelona. En comparación con su etapa en Anfield, Coutinho mostró su clase con mucha menos regularidad en el Camp Nou.

El Barcelona cedió a Coutinho al Bayern de Múnich y al Aston Villa, que pudo ficharlo definitivamente en 2022 por solo 20 millones de euros. Tras una etapa en el Al-Duhail catarí, regresó en 2024 a Vasco, donde se formó en las categorías inferiores y desde donde, siendo muy joven, se ganó en 2008 un traspaso al Inter.

Santos quiere poner a Coutinho en forma de competición lo antes posible, aunque eso podría llevar algo de tiempo. Coutinho disputó su último partido en febrero tras la rescisión de su contrato con Vasco. Tomó esa decisión después de convertirse en el blanco de los críticos aficionados de Vasco durante un partido contra Volta Redonda. Coutinho declaró estar 'mentalmente agotado' por la presión.



