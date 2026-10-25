Neymar estalla tras su expulsión: le he dado a un idiota la oportunidad de llamar la atención

Neymar, la estrella del Santos, lanzó un duro ataque contra Rodrigo Nestor, jugador del Bahia, tras su expulsión durante el enfrentamiento entre ambos equipos, en la madrugada del domingo, en el marco de la jornada 32 de la liga brasileña.

Neymar fue expulsado después de llevarse la mano a la boca mientras hablaba con Rodrigo Nestor en el círculo central del campo, antes del inicio de la segunda parte.

En ese momento, Nestor se dirigió directamente al árbitro para informar de la acción de Neymar y, antes de reanudar el juego, el videoarbitraje llamó al árbitro y le mostró la jugada.

Como consecuencia, el árbitro decidió mostrar la tarjeta roja directa a Neymar, tras considerar que la acción del delantero estaba contemplada en lo que se conoce como la "ley Vinícius Júnior", aplicada en la liga brasileña.

Neymar dijo, a través de su cuenta de Instagram: "No soy de los que hablan mucho sobre lo que ocurre dentro del campo, pero lo que me hizo Nestor es algo muy grave, porque se aprovechó de una ley creada para combatir el racismo e intentó sacar provecho de ella".

Y añadió: "Me siento muy triste, porque actuó de una manera nada honesta. Dijo en la entrevista que no podía repetir lo que yo dije porque había niños viendo. Hermano, fingió haber sido agredido. Yo lancé el balón hacia la zona de su cintura, pero él se llevó la mano a la cara. ¿Qué ejemplo quiere dar? Habló de educación y de valores. Hermano, yo también recibí una buena educación. Y hay otra cosa: yo soy un hombre".

Neymar continuó: "Lo que hiciste no está bien. Y quien creó esta ley debe tener cuidado, porque pueden darse acciones poco honestas y terminar como me ocurrió a mí. Cometí una tontería, ¿verdad? Le di a un idiota la oportunidad de llamar la atención. Gracias, Nestor, me iré a dormir con la conciencia tranquila. En cambio tú, por tu acción deshonesta, no dormirás tranquilo. ¡No, no dormirás tranquilo!".