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El astro brasileño Neymar ha vuelto a acaparar titulares por su polémico comportamiento, tras el triunfo de su equipo, el Santos, a domicilio ante el Coritiba por 0-1, en la madrugada de este jueves, en partido de la 35.ª jornada del Brasileirão.

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El delantero, de 34 años, perdió los nervios tras el pitido final después de recibir provocaciones y cánticos burlones de varios aficionados locales desde las gradas del estadio Couto Pereira. El exjugador del PSG y del Barcelona respondió con una retahíla de insultos y vaticinó el descenso del Coritiba a Segunda División.

Neymar gritó, visiblemente enfadado, a los aficionados, según recogió el portal «Foot Mercato»: «¡Basta ya de tonterías! Os vais a Segunda, idiotas, ¡qué pena dais! Tenéis que respetarme, panda de fracasados». El altercado se produjo justo después de que el Santos se asegurara tres valiosos puntos lejos de casa.

En lo futbolístico, Neymar ofreció una actuación activa y determinante en un partido que supuso su regreso al once titular tras perderse dos encuentros por sanción. El dorsal 10 protagonizó numerosas acciones individuales en ataque, dejó atrás a sus rivales con varios caños y generó tres ocasiones claras de gol.

Neymar desperdició dos intentos que se marcharon junto al poste, mientras que el guardameta Pedro Rangel detuvo su tercer disparo. Además, participó en la jugada del gol de la victoria, obra de su compañero Gabriel Barbosa, en medio de roces y tensos enfrentamientos con el centrocampista del Coritiba Thiago Santos.

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Neymar volvía a la competición oficial tras cumplir la sanción que se le impuso por acumulación de tarjetas amarillas y por la tarjeta roja que vio en el duelo ante el Bahia el pasado 24 de octubre . Su regreso coincidió con una importante victoria del Santos, pero también trajo consigo un nuevo capítulo de tensión y enfrentamiento con la afición rival.

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Cabe recordar que el Santos anunció a principios de este mes de noviembre el nombramiento del padre de Neymar como director ejecutivo del club . Ocupará este cargo, que llevaba vacante un año y medio, al menos hasta finales de 2026. En Brasil se le conoce como «Neymar Pai».

Neymar padre es desde hace mucho tiempo el agente de su hijo, que regresó en 2025 al Santos, el club de su vida, tras sus etapas en el Barcelona, el PSG y el Al Hilal saudí.

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El regreso del hijo fue emotivo, pero el nombramiento del padre transforma la historia: de la simple vuelta de una estrella a un proyecto familiar completo dentro del club, en el que el padre se encargará de las decisiones de gestión y el hijo liderará al equipo sobre el terreno de juego.

El Santos ocupa actualmente la octava posición en la clasificación del Brasileirão con 50 puntos, un puesto que le daría acceso a la fase de grupos de la Copa Sudamericana la próxima temporada.

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Neymar ha disputado 28 partidos con la camiseta del Santos en todas las competiciones esta temporada, en los que ha marcado 10 goles y ha repartido 8 asistencias.

El Santos se prepara para recibir al Grêmio el próximo martes; después visitará al Vitória el 29 de noviembre, antes de recibir al Botafogo el 3 de diciembre.