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Dies Janse está en la lista de Newcastle United, según asegura este lunes Chronicle Live. Los ojeadores del club de la Premier League han seguido al defensa del Ajax en varias ocasiones.

Janse es considerado un posible fichaje a largo plazo. El defensa, de 20 años y 1,96 metros de altura, podría tomar el relevo de Sven Botman o Dan Burn en el futuro.

El Ajax no quiere que Janse abandone sin más el Johan Cruijff ArenA. Por eso, el joven defensa de Zelanda renovó en septiembre hasta el verano de 2030.

Janse fue cedido al FC Groningen la temporada pasada para ganar experiencia. Tras su regreso a Ámsterdam, Míchel Sánchez le da minutos con regularidad.

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«No es de extrañar que Janse, que solo ha jugado quince partidos con el Ajax, haya llamado la atención. Al fin y al cabo, supone una seria amenaza para Daley Blind y Youri Baas en el primer equipo del gigante neerlandés», analiza el citado periódico inglés.

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Daan Sutorius, periodista que cubre el Ajax para Het Parool, habla con Chronicle Live sobre Janse. «La marcha de Botman se considera una dura lección en Ámsterdam. El Ajax le dejó irse con demasiada facilidad, aunque entonces había mucha competencia. Pero el Ajax ha aprendido de ello».

«Ahora se da una situación similar con Dies Janse, también central zurdo del Ajax. Tiene el mismo perfil y también hay mucha competencia. Pero el Ajax está decidido a retenerlo, pese a la competencia de Daley Blind y Youri Baas», aclara Sutorius.

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Según el periódico inglés, Newcastle también sigue las actuaciones de Aaron Bouwman, además de las de Janse. The Magpies ficharon a Sean Steur del Ajax el verano pasado por más de 23 millones de euros.

Muchos aficionados de Newcastle, por otra parte, no están contentos con que el técnico Matthias Jaissle no siempre cuente con Steur. El centrocampista fue sustituido al descanso del partido del sábado contra el Arsenal (2-2), para disgusto de muchos seguidores.