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El Newcastle United remontó el dominio inicial del Arsenal para lograr un empate 2-2 en St James' Park. Los ajustes tácticos de Matthias Jaissle neutralizaron la elaborada estructura del centro del campo de Mikel Arteta en un partido de dos mitades muy diferentes.

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El planteamiento táctico de este encuentro enfrentó el dominio estructural con la imprevisibilidad de las transiciones. Mikel Arteta llegó a St James' Park con la clara intención de monopolizar el balón y, con un 66 % de posesión, encerró al Newcastle United en el último tercio de su campo.

Con un 4-2-3-1 fluido que a menudo se convertía en un 3-2-5 con balón, el Arsenal buscó generar superioridades entre el centro y las bandas. El plan dio sus frutos en el minuto 33, cuando Eberechi Eze abrió el marcador tras una asistencia de Kai Havertz.

Jaissle, por su parte, dio prioridad a la verticalidad defensiva y a las situaciones que activaban una presión intensa. Pese a llegar al descanso por detrás en el marcador, el Newcastle centró su plan en atraer a los laterales del Arsenal hacia posiciones adelantadas antes de lanzar rápidos contraataques por las bandas. Su disposición a resistir sin balón, combinada con los cambios de jugadores al descanso, permitió al Newcastle romper el ritmo del Arsenal y convertir el dominio visitante en un intercambio caótico de ataques que acabó en empate.

El planteamiento táctico del Newcastle United

Getty Images

El Newcastle United salió con un 4-2-3-1 que funcionaba principalmente como un bloque medio destinado a cerrar las líneas de pase hacia Martin Oedegaard. El doble pivote formado por Lewis Miley y Joe Willock debía proteger los espacios lateralmente e impedir que el Arsenal encontrara pases que rompieran líneas por el centro.

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Una de las situaciones que activaban la presión del Newcastle se producía cuando el balón llegaba a los centrales del Arsenal, Gabriel o Jurrien Timber. Entonces, Will Osula trazaba una carrera curva para orientar el juego hacia una banda, donde el Newcastle buscaba encerrar a los laterales contra la línea de banda.

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En la salida de balón, el Newcastle optó por el juego directo. Consciente de que el Arsenal defendía con la línea adelantada, Hornicek a menudo evitaba el centro del campo y buscaba la presencia física de Osula o la velocidad de Harvey Barnes. El objetivo era ganar las segundas jugadas en el tercio central y aprovechar de inmediato el espacio a la espalda de Riccardo Calafiori y Ezri Konsa.

Ese juego directo se reflejó en sus 12 disparos, pese a tener tan poco el balón. En defensa, Dan Burn lideró una zaga que priorizó los despejes (14) frente a una salida elaborada desde atrás. Así evitó que la presión de los cuatro atacantes del Arsenal provocara pérdidas desastrosas en su propio tercio defensivo. El empate de Barnes poco después del descanso fue consecuencia directa de esa apuesta por las transiciones.

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El planteamiento táctico del Arsenal

El equipo de Arteta empleó un sofisticado 4-2-3-1 que dependía en gran medida de la seguridad técnica de Bruno Guimaraes y Declan Rice. Con Guimaraes como organizador retrasado ante su antiguo club, el Arsenal controló el ritmo.

La posición de Eberechi Eze fue el eje del plan táctico. Tenía libertad para desplazarse desde la banda izquierda hacia espacios interiores, lo que generó una superioridad numérica en el centro del campo que al Newcastle le costó contrarrestar en la primera mitad.

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Sin balón, el Arsenal adoptaba un 4-4-2 de presión alta, con Havertz y Oedegaard en primera línea para impedir que el Newcastle saliera en corto. Cuando el rival superaba la presión, la velocidad de Timber y Gabriel para recuperar la posición resultaba crucial. Sin embargo, el sistema mostró debilidades cuando el Newcastle incorporó a más jugadores al ataque en la segunda mitad.

Aunque el dominio territorial del Arsenal fue absoluto, sus 1,42 goles esperados (xG) indican que le costó convertir el 66 % de posesión en ocasiones claras ante un Newcastle que acumuló jugadores en el área. El segundo gol, marcado por Noni Madueke tras una asistencia de Oedegaard, puso de relieve su capacidad para anotar gracias al talento individual y a las elaboradas combinaciones en el último tercio, incluso cuando empezaba a perder el control táctico del partido.

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El duelo táctico

Getty Images

La batalla decisiva se libró en las bandas. En la primera mitad, los laterales del Arsenal se desplazaban hacia dentro y formaban un cuadrado en el centro del campo que el Newcastle no lograba contrarrestar, lo que propició el primer gol de Eze. Sin embargo, la entrada de Tino Livramento y Anthony Elanga al descanso, decidida por Jaissle, cambió por completo el desarrollo del partido.

Al incorporar velocidad por las bandas, el Newcastle obligó a los extremos del Arsenal a replegarse más, lo que redujo el potencial ofensivo visitante. El duelo táctico se inclinó a favor del Newcastle durante 15 minutos frenéticos en los que Malick Thiaw y Harvey Barnes dieron la vuelta al partido. Arteta intentó recuperar el control con las entradas tardías de Victor Gyoekeres y Mikel Merino, pero el encuentro ya había entrado en el caos que prefería el Newcastle.

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En definitiva, la apuesta de Jaissle por un juego de transiciones de mayor riesgo y mayor recompensa en la segunda mitad neutralizó el juego posicional estructurado de Arteta, por lo que el empate reflejó fielmente el duelo táctico.

Los ajustes durante el partido

El partido cambió con la triple sustitución de Jaissle al descanso. Las salidas de Dedic, Murphy y Steur por Livramento, Ramsey y Elanga dieron al Newcastle la capacidad física necesaria para mantener una presión más alta.

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Este ajuste hizo que el Newcastle pasara de un bloque medio en 4-2-3-1 a un 4-3-3 mucho más agresivo durante las transiciones defensivas, lo que desestabilizó la salida de balón del Arsenal. El efecto fue inmediato: Barnes empató apenas cuatro minutos después de la reanudación.

Arteta respondió en el minuto 70 con una triple sustitución: dio entrada a Kepa Arrizabalaga, como sustituto del lesionado Raya, además de Tzolis y Lewis-Skelly. El objetivo era renovar las energías de un centro del campo que empezaba a acusar el cansancio. El ajuste más significativo fue situar brevemente a Madueke en una posición ofensiva más centrada, lo que desembocó en su gol del empate en el minuto 78.

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En los últimos minutos, ambos entrenadores optaron por priorizar la seguridad. Sven Botman entró en el Newcastle para reforzar la defensa aérea ante los centros finales, mientras que el Arsenal incorporó a Merino para ganar altura y contrarrestar la amenaza del Newcastle a balón parado. Estos ajustes impidieron que ninguno de los dos equipos encontrara el gol de la victoria en una segunda mitad marcada por la táctica.

Conclusión

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En última instancia, el resultado estuvo determinado por la capacidad del Newcastle para desenvolverse en el caos táctico frente a la dependencia del Arsenal de una estructura rígida. Aunque el dominio del Arsenal en la primera mitad mostró el máximo potencial del sistema de Arteta, no marcar un segundo gol en ese periodo le salió caro. Los cambios de planteamiento del Newcastle al descanso y la eficacia de Barnes y Thiaw aprovecharon la incapacidad del Arsenal para gestionar las transiciones bajo presión.

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El empate refleja un partido en el que el Arsenal se impuso en las estadísticas de control, pero el Newcastle ganó la batalla psicológica y física de los ajustes. Ambos entrenadores se quedan con aspectos que mejorar en sus transiciones defensivas.