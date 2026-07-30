Diversos informes de prensa han revelado las verdaderas razones que llevaron al alemán Matthias Jaissle, director técnico del Al-Ahli saudí, a tomar la decisión de abandonar su cargo al frente del equipo durante el próximo periodo.

Informes de prensa habían confirmado que Jaissle presentó su dimisión como entrenador del Al-Ahli este jueves, con el fin de dirigir al Newcastle United durante la próxima temporada, en sustitución de su anterior técnico Eddie Howe.

El diario saudí "Arriyadiyah" confirmó que la marcha de Jaissle no se debió únicamente a la oferta que recibió para entrenar al Newcastle, sino también a la disputa sobre la renovación de su contrato, que finaliza con el Al-Ahli al término de la próxima temporada.

El diario aclaró que el técnico alemán deseaba incluir una cláusula en el nuevo contrato que le garantizara cobrar el valor íntegro del contrato en caso de ser destituido de su cargo, a cambio de aceptar no aumentar su salario.

El club saudí rechazó esta cláusula, ya que insistió en que la cláusula de rescisión fuera únicamente por un valor de 6 meses, sobre todo porque el nuevo contrato se habría extendido por las próximas 4 temporadas hasta 2030, lo que significa que su valor superaría los 150 millones de riales saudíes.

El Al-Ahli intentó llegar a un acuerdo durante una reunión celebrada al final de la concentración del equipo en el extranjero, en Portugal, con la presencia del director deportivo Rui Pedro, pero esto no ocurrió, por lo que Jaissle decidió dimitir en cuanto regresó a Arabia Saudí, sin acompañar al equipo a Yeda.

Cabe recordar que Jaissle dirige al Al-Ahli desde 2023, y logró coronarse con él en la Liga de Campeones de Élite de Asia durante dos temporadas consecutivas, además de conquistar el título de la Supercopa de Arabia Saudí tras una ausencia de 9 años completos.