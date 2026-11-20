Cómo ver el New England Revolution vs Philadelphia Union con una VPN

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. Elige un proveedor de servicios VP de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta). Elige la ubicación del servidor. Selecciona un servidor VPN en el país donde se emite oficialmente el partido.

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Previa del partido

Major League Soccer - 1/8 21 nov 2026 - 14:00 Gillette Stadium

New England Revolution recibe a Philadelphia Union en el Gillette Stadium de Foxborough en un partido de los playoffs de la Major League Soccer en el que ambos equipos de la Conferencia Este buscan avanzar de ronda.

El Revolution de Marko Mitrovic llega tras perder dos de sus tres últimos partidos. Las derrotas consecutivas ante Orlando City e Inter Miami han frenado su impulso en un momento decisivo de la temporada.

Philadelphia Union, dirigido por Ryan Richter, llega en mejor situación. El Union venció 4-1 a Toronto FC en su partido más reciente, aunque ha sido irregular: antes de ese resultado, solo había logrado una victoria en sus cuatro encuentros anteriores.

Los enfrentamientos directos añaden interés al duelo. New England ganó el último partido entre ambos, disputado en octubre, por 2-1 en el campo de Philadelphia, y se ha impuesto en cuatro de los últimos cinco enfrentamientos.

Se espera un ambiente intenso en el Gillette Stadium para una eliminatoria a partido único en la que ninguno de los dos equipos tiene margen de error.

Sigue leyendo para descubrir todo lo que necesitas saber para ver en directo el New England Revolution vs Philadelphia Union.

La información oficial sobre la retransmisión de este partido aún no está disponible. Vuelve a consultar esta página cuando se acerque el inicio para conocer los canales de televisión y las opciones de streaming confirmados.

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