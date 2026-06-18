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Portugal v Nigeria - International FriendlyGetty Images Sport
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Neves, tras la sorpresa del Congo: ¡Ronaldo no es diferente a cualquier otro jugador!

Portugal vs RD Congo
Portugal
RD Congo
World Cup
C. Ronaldo
1ª División
Al Nasr FC
J. Neves
Portugal
República Democrática del Congo
EE. UU.
Arabia Saudita

Una declaración polémica deja atónito al mito de Portugal

João Neves, centrocampista de Portugal, generó polémica al comentar sobre su capitán, Cristiano Ronaldo, tras el 1-1 ante la República Democrática del Congo en la primera jornada del Mundial 2026.

“El Don” ha recibido duras críticas por su bajo rendimiento técnico y físico en el encuentro, en el que João Neves marcó el único gol de Portugal.

Tras el encuentro, Neves declaró a beIN Sports: «Sabemos lo que Cristiano Ronaldo ha aportado a la selección portuguesa durante años y los logros excepcionales que ha conseguido con esta camiseta».

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Y añadió: «Ahora lo vemos como un jugador más, que aporta lo mismo que el resto».

Y concluyó: «Estamos muy unidos y ese espíritu de equipo marcará la diferencia».

Y concluyó: «El empate en el primer partido no nos desanimará; seguimos confiando en alcanzar nuestros objetivos en el torneo».

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