Neves revela lo que ocurrió en el descanso antes de la catástrofe de Portugal

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Rúben Neves, centrocampista de la selección portuguesa, afirmó que deben asumir sus errores tras una abultada derrota ante Dinamarca por 4-1 en la quinta jornada (penúltima) de la fase de grupos, en el primer camino de la Liga de Naciones de la UEFA.

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El astro del Al-Hilal saudí afirmó que la selección de su país necesita mejorar su rendimiento con rapidez antes del próximo enfrentamiento ante Gales, previsto para el martes que viene, en la jornada de clausura, al que calificó de importante para asegurar el liderato del grupo.

Neves formó parte del once titular de la selección de Portugal en el enfrentamiento ante Dinamarca esta noche en el estadio de Braga, donde se homenajeó a la leyenda Cristiano Ronaldo tras su retirada internacional. Neves salió del partido en el minuto 64 después de una actuación que él mismo describió como no buena.

Dijo que Dinamarca entró al partido con mucha fuerza y presión, y que Portugal no logró competir en los duelos individuales. Neves añadió que el primer gol llegó de penalti, antes de que Portugal encajara dos goles consecutivos al inicio de la segunda parte, lo que hizo que la tarea de remontar el marcador fuera más difícil.

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Declaró, según recogió el diario Record de la cadena portuguesa RTP: «Teníamos que entrar a la segunda parte con fuerza, pero encajamos dos goles consecutivos», antes de revelar el tema de la conversación que mantuvieron los jugadores del equipo entre las dos partes cuando iban por detrás solo por un gol, donde dijo que el partido estaba igualado en ese momento, y que los jugadores hablaron con confianza de su capacidad para dar la vuelta al marcador gracias a la calidad disponible en la plantilla.

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Pero Neves señaló que Dinamarca marcó dos goles rápidos tras el descanso, lo que hizo que Portugal perdiera el equilibrio y abrió el camino a una derrota abultada. Dijo: «Encajamos goles que no podemos encajar».

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El jugador expresó su malestar por el tercer gol, que llegó de un tiro libre en la zona central, y lo describió como que llegó después de solo dos toques. Consideró que goles como estos reflejan errores que se pueden y se deben trabajar para corregir. Neves afirmó que la selección portuguesa necesita asumir la responsabilidad en lugar de buscar excusas, diciendo: «Debemos asumir nuestros errores. Somos hombres capaces de asumirlos y volver en el próximo partido».

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A pesar de la magnitud de la derrota, Neves insistió en que Portugal todavía tiene por delante un partido importante ante Gales para asegurar el primer puesto del grupo. Dijo que el equipo debe ofrecer una respuesta contundente en el próximo encuentro.

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El jugador del Al-Hilal concluyó subrayando que el objetivo ahora es responder en el próximo partido, tras una actuación que no estuvo a la altura de las expectativas del equipo ni de sus capacidades, con la necesidad de un trabajo colectivo y de corregir los errores defensivos, ya que Portugal aspira a confirmar su liderato del grupo. Esta derrota es la primera para el equipo del entrenador Jorge Jesus en el grupo que encabeza con 12 puntos, mientras que, por su parte, la selección danesa aumentó su cuenta a 9 puntos, en tanto que la selección de Noruega elevó su cuenta a 6 puntos esta noche, tras vencer a Gales por 3-1, dentro de la misma jornada.

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