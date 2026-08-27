Manuel Neuer, portero del Bayern Múnich, habló sobre el sorteo de la Liga de Campeones de Europa, celebrado este jueves en Mónaco, y afirmó que el conjunto bávaro tiene como objetivo terminar la fase de liga entre los ocho primeros puestos, señalando la fortaleza y variedad de los rivales.

Neuer declaró, en unas manifestaciones a la prensa tras el sorteo: "Los rivales son equipos muy equilibrados e interesantes, y tienen mucha tradición. En general, queremos volver a terminar la fase de liga entre los ocho primeros puestos, y ese es nuestro objetivo principal".

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El veterano guardameta añadió: "El duelo ante el Arsenal ya se ha convertido en los últimos años en algo parecido a un clásico. Y nos enfrentaremos al Atlético de Madrid en el estadio que acogerá la final (Riyadh Air Metropolitano), y todos esperamos poder jugar allí dos veces esta temporada".

Y agregó: "El duelo entre el Bayern y el Manchester United es, por supuesto, un clásico absoluto, y tiene una gran historia en la Liga de Campeones de Europa. Jugar allí, fuera de casa (en Old Trafford), es algo especial".

Neuer prosiguió: "Tampoco subestimaremos el duelo ante el Bodø/Glimt, que fue una auténtica sorpresa la temporada pasada, así como al Lille, el Slavia de Praga, el Real Betis y el Viking. Esperamos con ilusión los próximos desafíos".

Cabe recordar que el gigante bávaro se despidió de la Liga de Campeones de Europa en semifinales, la temporada pasada, a manos del Paris Saint-Germain, que se coronó campeón.

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