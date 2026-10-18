Neuer siembra dudas antes del duelo entre el Bayern Múnich y el Arsenal

Las dudas rodean la participación de Manuel Neuer, portero del Bayern Múnich, ante el Arsenal el próximo miércoles en el Allianz Arena, en el marco de la tercera jornada de la Champions League, después de que surgieran nuevas preocupaciones sobre su disponibilidad.

El plan inicial era darle descanso frente al Leipzig, ayer, para garantizar su recuperación a tiempo antes del encuentro europeo.

Max Eberl, director deportivo del Bayern Múnich, declaró tras la victoria sobre el Leipzig (6-1) ayer sábado en la Bundesliga: "Había algo de líquido en su pie y eso no le permitía jugar hoy. Veremos si la situación le permite jugar el miércoles".

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Según el diario alemán "Bild", la presencia de líquido en el pie puede ser una reacción a una irritación, como la que se produce por un exceso de carga, sin que eso signifique necesariamente la existencia de una lesión concreta.

En caso de que Neuer no pueda regresar a los entrenamientos con el grupo al inicio de la semana, se espera que Jonas Urbig vuelva a ocupar la portería del Bayern Múnich ante el Arsenal.

El gigante bávaro busca regresar a la senda del triunfo en el torneo europeo, después de empatar con su anfitrión, el Viking noruego (3-3), en la segunda jornada de la Champions League.



