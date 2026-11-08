Neuer opta por el silencio sobre su retirada y envía un mensaje cargado de significado

Manuel Neuer, portero y capitán del Bayern Múnich, dirigió un mensaje de ánimo a la afición de su equipo tras la lesión que sufrió durante el partido ante el Mainz, reafirmando su determinación de superar el contratiempo y volver de nuevo, sin referirse a su futuro ni a las especulaciones sobre su retirada del fútbol al final de la presente temporada.

El Bayern Múnich recibió un duro golpe con la lesión de su veterano guardameta, que sufrió una rotura parcial en uno de los tendones del pie derecho, durante la victoria ante el Mainz por (2-1), en el marco de la Bundesliga.

El club bávaro anunció que las pruebas médicas confirmaron la naturaleza de la lesión de Neuer, señalando la ausencia del portero del equipo durante el próximo periodo, sin revelar una fecha concreta para su regreso.

Según informaciones de la cadena "Sky Alemania", el periodo de ausencia de Neuer alcanzará al menos las 6 semanas, lo que significa que estará alejado de los terrenos de juego hasta finales del año 2026.

El guardameta alemán se vio obligado a abandonar el partido ante el Mainz antes del final de la primera parte, después de lesionarse en una de las acciones dentro del área, siendo sustituido por Jonas Urbig.

La nueva lesión llega como prolongación de los problemas de Neuer con ese mismo pie, después de que sus dolencias anteriores provocaran su ausencia en varios partidos, antes de su reciente regreso para disputar el encuentro frente al Atlético de Madrid en la Liga de Campeones de Europa.

Tras la lesión, Neuer quiso dirigir un mensaje de ánimo a través de su cuenta personal de "Instagram", en el que dijo: "Una lesión nunca llega en un buen momento, pero forma parte del juego. Ya he pasado por esta situación antes, y la superaré también esta vez. A partir de ahora, mi concentración estará puesta por completo en la recuperación. Y hasta entonces, apoyaré a mis compañeros sobre el terreno de juego con todo lo que tengo. Agradezco de verdad todas vuestras palabras de ánimo".

La lesión adquiere una importancia adicional ante la incertidumbre que rodea el futuro del guardameta de 40 años, ya que su contrato con el Bayern Múnich expira en el verano de 2027, en medio de especulaciones sobre la posibilidad de su retirada del fútbol al final de la presente temporada, un asunto que no abordó en su último mensaje.

Neuer había entrado en la historia durante el partido ante el Mainz, después de convertirse en el jugador de mayor edad en disputar un encuentro de la Bundesliga con la camiseta del Bayern Múnich, con 40 años y 225 días.