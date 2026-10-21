Neuer iguala a Messi y Müller: nuevo récord histórico para el portero del Bayern Múnich

Manuel Neuer, guardameta del Bayern Múnich, continuó escribiendo su nombre en los registros de la Liga de Campeones de Europa, tras alcanzar una nueva cifra con su participación ante el Arsenal la tarde de este miércoles.

El Bayern Múnich recibe a su homólogo inglés en el estadio "Allianz Arena" en el marco de la tercera jornada de la fase de liga, y el entrenador Vincent Kompany optó por comenzar —como de costumbre— con Manuel Neuer bajo los palos.

Según una estadística de la red "Opta", Neuer elevó su cuenta a 163 partidos en la Liga de Campeones, con lo que comparte el tercer puesto en la lista de los jugadores con más participaciones en la historia del torneo continental junto a Lionel Messi y Thomas Müller.

El trío se sitúa por detrás del portugués Cristiano Ronaldo, poseedor del récord con 183 partidos, y del español Iker Casillas, que disputó 177 encuentros.

El logro no se quedó ahí, ya que Neuer se convirtió también en el jugador alemán con más participaciones en la historia de la Liga de Campeones de Europa, empatado con Müller.