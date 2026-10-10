Neto, insultos al árbitro en el último partido en Brasil: se pierde el Cagliari-Juventus por sanción

No solo Locatelli, Yildiz, Thuram y Grabara: Luciano Spalletti también tendrá que prescindir de Norberto Neto en el partido de la Juventus en Cagliari, programado para mañana por la noche a las 20.45 en el Unipol Domus Arena. Precisamente para sustituir al desafortunadísimo portero polaco, hace un par de semanas el guardameta brasileño, libre tras su última experiencia en el Botafogo, regresó a la Juventus, pero debido a una sanción sufrida en Brasil, no viajará a Cerdeña con sus nuevos compañeros, con Pinsoglio y Radu formando junto al titular Vicario la nómina de porteros de la Juventus.





LO SUCEDIDO - El hecho se remonta al pasado 30 de mayo, cuando el Botafogo visita al Bahia en la 18.ª jornada del Brasileirao. El equipo local se debate entre la clasificación para la Copa Sudamericana y la de las preliminares de la Libertadores, el de Neto está al margen del posible acceso a la segunda copa continental, pero solo tiene 3 puntos de ventaja sobre la zona de descenso. Estamos en el segundo de los siete minutos de descuento de la primera parte, con el Botafogo por delante, cuando el portero ahora en la Juve toma el balón con las manos y lo retiene durante mucho tiempo. Más de 8 segundos para el joven árbitro Davi de Oliveira Lacerda, que aplica la nueva regla y concede un saque de esquina al Bahia. Neto, en ese momento, pierde la cabeza, como él mismo admitiría al disculparse en las redes sociales en los días siguientes, y empieza a insultar al colegiado.





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LA SANCIÓN - «Hijo de put…, vete a la m…, niñato», recogerá en el acta Davi de Oliveira Lacerda, que le muestra la tarjeta roja. La carrera de Neto en el Botafogo terminará ahí, teniendo en cuenta la interrupción del campeonato y el hecho de que su contrato no será renovado: el portero brasileño es citado a juicio ante el Tribunal Superior de Justicia Deportiva con la acusación de «ofensa al honor del trío arbitral», que prevé un mínimo de 4 partidos de sanción. Sus abogados, sin embargo, consiguen convencer a los jueces de rebajar el cargo a «ofensa simple», recibiendo una sentencia de solo un partido de sanción, que deberá cumplir en Cagliari.