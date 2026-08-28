Nemanja Gudelj se acerca a un acuerdo con el rival del Ajax en la Conference League

Todo apunta a que Nemanja Gudelj regresará una sola vez esta temporada al Johan Cruijff ArenA. El serbio, que está libre, está cerca de alcanzar un acuerdo precisamente con el Getafe, que el viernes quedó emparejado en el sorteo de la Conference League con su exclub, el Ajax, según Matteo Moretto.

Gudelj, de 34 años, se encuentra sin equipo después de que él y el Sevilla llegaran en junio a la conclusión de que una salida era la mejor opción. El jugador de Breda ganó dos veces la Europa League, disputó 261 partidos con el club y siguió su propio camino como una absoluta leyenda de la entidad.

Moretto escribe que las negociaciones entre el Getafe y Gudelj han entrado en su fase final. Así, parece cuestión de tiempo que el técnico José Bordalás pueda dar la bienvenida al refuerzo que deseaba.

Bordalás regresó en 2023 como entrenador del Getafe, después de haber trabajado antes allí con éxito entre 2016 y 2021. En 2020 fue, por tanto, el máximo responsable en la eliminatoria a doble partido contra el Ajax en la ronda intermedia de la Europa League.

El Getafe ganó el partido de ida en su estadio por 2-0, perdió la vuelta en Ámsterdam por 2-1 y así se clasificó para la siguiente ronda. Sin embargo, alrededor de la eliminatoria apenas se habló del aspecto deportivo.

Especialmente en el partido de ida en España, los jugadores del Getafe sacaron de quicio a los del Ajax. Futbolistas como Deyverson, Marc Cucurella, Allan Nyom y Dakonam Djené provocaron una gran irritación con juego artero y teatro.

En el sorteo, el Getafe fue señalado por ello como el rival más llamativo. En el estudio de Ziggo Sport se mostraron de inmediato imágenes de las acciones discutibles, especialmente de Deyverson.

Cuándo se enfrentará el Ajax al Getafe esta temporada aún no está claro. La UEFA todavía tiene que dar a conocer el calendario. El Getafe también se enfrentará, además de al Ajax, al Brighton, Lugano, Inter Escaldes (todos en casa), Iberia Tbilisi y Universitatea Craiova (ambos fuera).