Nemanja Gudelj firma por una temporada y se enfrentará al Ajax en diciembre

Nemanja Gudelj fue presentado este jueves, tres días después de su primer partido con el Getafe, como nuevo fichaje del club. El serbio estaba libre tras su salida del Sevilla y se ha comprometido por una temporada con el conjunto madrileño, que se medirá al Ajax el 17 de diciembre en la Conference League.

Gudelj, de 34 años, se encontraba sin equipo después de que él y el Sevilla llegaran en junio a la conclusión de que una salida era la mejor opción. El diestro, criado en Breda, ganó dos veces la Europa League, disputó 261 partidos con el club y siguió su camino como una auténtica leyenda de la entidad.

Su camino le ha llevado 500 kilómetros al norte. "He elegido al Getafe porque es un gran club que lleva muchos años en LaLiga", contó Gudelj en la rueda de prensa. "Es un club muy estable y unido, que llamó mi atención".

Gudelj está especialmente impresionado por las cualidades de la plantilla y del técnico José Bordalás. "Todo eso junto hizo que me interesara mucho y he venido aquí para ayudar a respaldar este bonito proyecto".

Gudelj cree que tiene el 'ADN del Getafe'. "Durante mi carrera he mostrado esa intensidad y lo he dado todo en el campo. Conozco bien al entrenador y sé lo que me pide. Voy a darlo todo, tengo experiencia y, por suerte, mi cuerpo todavía aguanta bien".

"Estoy muy feliz de estar aquí, de trabajar con el entrenador y de luchar con este fantástico grupo", afirmó Gudelj. El mediocentro también estuvo en el punto de mira del Royal Antwerp, según Voetbal International, pero decepcionó al director técnico Marc Overmars.

Gudelj, por cierto, no fue el único jugador nuevo presentado este jueves. El delantero Iván Azón (23) llega cedido por el Como hasta final de temporada. En principio, el dúo estará disponible en diciembre contra el Ajax, club en el que Gudelj militó. El internacional, con 75 partidos, disputó 59 encuentros con el conjunto de Ámsterdam entre 2015 y 2017.

El Getafe ya hizo oficial la llegada de Gudelj el domingo, pero, debido al partido del lunes, todavía no había tenido tiempo de presentarlo ante la prensa. El centrocampista entró el lunes a falta de un cuarto de hora contra Osasuna, pero no pudo evitar que su equipo cayera por 1-0 en Pamplona. El Getafe prepara ahora el partido del próximo lunes, cuando recibirá al Celta de Vigo.