Nemanja Gudelj deja inmediatamente el Sevilla, club del que se convierte en una auténtica leyenda

El Sevilla y Nemanja Gudelj han acordado rescindir su contrato, según anunció el club. Tras siete años, el mediocampista serbio, fichado en 2019, deja el Sevilla, que lo define como una leyenda.

Gudelj, de 34 años, llegó en 2019 procedente del Guangzhou Evergrande como agente libre y un año después conquistó la Europa League.

Se hizo imprescindible y en 2023 conquistó su segunda Europa League. En LaLiga, sin embargo, el equipo ha sufrido en las últimas temporadas.

Tras ganar la Europa League, el club se hundió en LaLiga por sus problemas económicos y luchó contra el descenso. Con Gudelj como capitán, el equipo evitó el peor escenario.

«El serbio se marcha con dos títulos de la Europa League y el respeto de toda la afición del Sevilla, tras haber guiado al equipo en momentos muy difíciles», recuerda el club en su web. Gudelj, con contrato hasta final de junio, quedará luego libre para fichar.

Gudelj disputó 261 partidos con el Sevilla, cifra que solo superan Ivan Rakitic (323), Frédéric Kanouté (290), Renato (284) e Ignacio Achúcarro (280) entre los extranjeros del club.

Internacional en 75 ocasiones, no pudo llevar a Serbia al Mundial.