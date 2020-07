Nelson Fuentes: “Hemos considerado salvaguardar las vidas de los jugadores”

El Presidente de El Vencedor explicó los motivos de no jugar en el torneo Apertura 2020 de la Segunda División.



El Vencedor le cedió su categoría de Primera División al Atlético Marte, pero los dirigentes decidieron que el equipo usuluteco juegue siempre en la Segunda División desde la temporada 2020-2021. Sin embargo, al no tener condiciones de bioseguridad en el medio de la pandenia, dieron marcha atrás.



Nelson Fuentes, presidente de El Vencedor, explicó las razones de esa decisión en el programa radial “Güiri Güiri”: “Hemos considerado salvaguardar las vidas de los jugadores, de la afición y de todos los que se involucran en el deporte de Santa Elena, no vamos a estar en condiciones de participar, primero por la vida y las condiciones no están dadas”.



“Nos están exigiendo un médico permanente para los entrenos y juegos y conocemos la realidad. Si es por la ayuda que se menciona de $7,000 para los dos torneos, además eso no es para pagar planilla sino que protocolos y esas condiciones no están dadas, tenemos que ser realistas y la vida vale más que un torneo de fútbol”, agregó Fuentes.