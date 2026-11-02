«Negarse a izar la bandera blanca»: el mensaje incendiario de Flick tras los golpes del París y el Real Madrid

El alemán Hansi Flick, director técnico del Barcelona, reafirmó su empeño en competir por los títulos de LaLiga y la Liga de Campeones, a pesar de las dos últimas derrotas ante el Paris Saint-Germain y el Real Madrid, subrayando su confianza en las capacidades de sus jugadores, antes del esperado enfrentamiento ante el Aston Villa inglés, mañana martes, en el estadio "Spotify Camp Nou", en el marco de la cuarta jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones.

El conjunto catalán afronta un nuevo examen ante el Aston Villa dirigido por el español Unai Emery, quien recibió un elogio especial de Flick, tras describirlo como uno de los mejores entrenadores de Europa.

Durante la rueda de prensa previa al encuentro, Flick recalcó su concentración total en el próximo partido, advirtiendo de la dificultad del rival, y dijo: "Me centro en el próximo partido. Cuando nos enfrentamos al Alavés el sábado, mi concentración estaba puesta en aquel partido, y ahora nos preparamos para un enfrentamiento en la Liga de Campeones. Cada partido tiene su particularidad, y cualquier rival tiene la capacidad de ponernos en apuros, por lo que será un partido sumamente difícil".

Flick responde a las derrotas del Barcelona

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El técnico alemán abordó las dos derrotas del Barcelona ante el Paris Saint-Germain y el Real Madrid, asegurando que los resultados no reflejan necesariamente la diferencia de nivel entre ambos equipos, y que su conjunto fue capaz de obtener un resultado distinto, especialmente durante el enfrentamiento del Clásico.

Flick afirmó: "En este nivel puede pasar cualquier cosa. Ante el Real Madrid el resultado podría haber sido diferente. Tenemos confianza en este tipo de partidos, pues hemos logrado 11 victorias consecutivas frente a solo dos derrotas, pero la atención siempre se centra en las derrotas".

Y añadió: "Tengo confianza en el equipo, y lo demostramos ante el Alavés. Ahora nos centramos en la Liga de Campeones, y nuestro objetivo es terminar la fase de liga entre los 8 mejores equipos".

Flick rechazó considerar las últimas derrotas como un motivo para renunciar a las aspiraciones del Barcelona, asegurando que el equipo todavía posee las capacidades necesarias para competir por los mayores títulos.

Y explicó: "No me gusta centrarme en las derrotas ni en las victorias, sino que siempre pienso en el próximo partido. Nuestros objetivos son ganar LaLiga y la Liga de Campeones, y estoy convencido de que tenemos la calidad necesaria para lograrlo. No ha cambiado nada a pesar de las derrotas, pues en el fútbol la atención siempre se centra en los resultados negativos, y eso es algo natural".

Crisis defensiva

Sobre las ausencias que golpean a la línea defensiva, Flick reconoció la dificultad de lidiar con las lesiones sucesivas, señalando que el regreso de Frenkie de Jong ayudó al cuerpo técnico a encontrar soluciones alternativas, además de recurrir a Bryan, expresando su esperanza de recuperar a Espart tras el parón.

Y dijo: "Tenemos 4 jugadores fuera de las cuentas, y no es fácil lidiar con esta situación. Frenkie regresó tras la lesión y nos ayudó en esta posición, al igual que Bryan. Cualquier jugador que participe, jugamos como un solo equipo".

Respecto a la posibilidad de contar con Gavi en la posición de lateral derecho, Flick descartó tratarlo como una opción principal en esa demarcación, pese a valorar sus capacidades, revelando que había hablado con el jugador para aclararle el papel que el cuerpo técnico espera de él.

Y dijo: "No considero a Gavi un lateral derecho. Todos conocemos su calidad, y siempre es una opción disponible, pero cuando empieza el partido quizás esa opción no sea adecuada para el plan. Hablé con él, y es importante que conozca nuestro punto de vista sobre su papel, pues eso es importante para él y para su confianza en sí mismo".

Asimismo señaló la capacidad de Gerard Martín para jugar en las posiciones de lateral y central, asegurando que la diversidad de sus funciones otorga al equipo soluciones adicionales, y que su posición se determinará según las necesidades del partido.

Elogio a Raphinha y entendimiento con Lamine Yamal

Flick mostró su satisfacción con los niveles que ofrece el brasileño Raphinha, elogiando su capacidad para adaptarse al sistema de juego, aprovechar los espacios ofensivos según la naturaleza del rival, además de su papel de liderazgo dentro del equipo.

Y dijo: "Sus puntos fuertes son asombrosos, y se adapta por completo a nuestro sistema de juego. Se adapta según el rival, y siempre sabe cómo encontrar los espacios ofensivos. Ofrece un rendimiento muy bueno, es nuestro líder, y estoy muy contento con él".

También elogió el entendimiento entre Bryan y Lamine Yamal, tras su buena actuación ante el Alavés, considerando que Bryan mereció participar, y que podría ser una de las opciones disponibles ante el Aston Villa.

Unai Emery

Y al cierre de sus declaraciones, Flick dedicó a su rival Unai Emery un claro elogio, considerando que el Aston Villa posee una identidad técnica distintiva, y que su entrenador logró superar las dificultades que afrontó el equipo en sus inicios.

Y dijo: "Es uno de los mejores equipos de Europa. Todo es muy claro en su forma de jugar, y es maravilloso ver a un equipo con esta organización. El comienzo no fue fácil para ellos, pero lograron remontar".