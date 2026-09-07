Neerlandés conquista los corazones de los aficionados italianos: «¡Ya es un fichaje de primer nivel!»

Danilho Doekhi causó una gran impresión el lunes por la noche en la Lazio. El exajacied fue importante en la victoria por 1-2 sobre el Udinese y, al término del partido, recibió muchos elogios de los aficionados italianos, que en X lo describieron, entre otras cosas, como “un muro”. “Ya es un fichaje top”, aseguran.

Doekhi llegó el pasado verano a la Lazio como agente libre procedente del Union Berlin y se ha hecho notar rápidamente en Roma. El central de 28 años está recibiendo numerosos elogios tras su actuación en Udine: “Otro excelente partido de Doekhi”, escribió un aficionado.

Su forma de defender también está impresionando. “¿Me equivoco o este Doekhi es un marcaje individual bastante fuerte? Buen sentido de la posición, fuerte en la lectura de las situaciones defensivas y mucha capacidad física”, dice una de las reacciones, mientras que otro aficionado también se fija en otro exajacied: “Doekhi perfecto, Kenneth Taylor Prime”.

Doekhi no se limitó ante el Udinese a sus labores defensivas. A diez minutos del final, Kenneth Taylor lo encontró en la izquierda, tras lo cual el central puso un excelente centro para el exjugador del AZ Albert Gudmundsson, que hizo de cabeza el decisivo 1-2. Un aficionado no dejó pasar la ocasión para lanzar una pulla al lateral derecho Manuel Lazzari: “Doekhi pone mejores centros que Lazzari”.

Antes de eso, la Lazio lo pasó mal durante mucho tiempo en Udine. Poco después del descanso, el Udinese se adelantó cuando Jesper Karlström envió el balón a la red entre las piernas del portero. Davide Frattesi volvió a poner a la escuadra de Gennaro Gattuso en igualdad a continuación, tras una jugada en la que Taylor también desempeñó un papel importante.

Taylor recogió el balón del suplente Tijjani Noslin y habilitó a Mattia Zaccagni, cuyo centro permitió a Frattesi hacer el 1-1. También en el gol de la victoria, el exajacied estuvo en el origen de la jugada al dejar libre a Doekhi, cuyo centro terminó llegando a Gudmundsson.

Así, Taylor también está causando cada vez más impresión entre la afición italiana. “Kenneth Taylor es un superjugador”, escribió un hincha, mientras que otro habló de “intensidad y calidad infinitas”. Otro más considera que Taylor “se adueñó del centro del campo” y recuperó muchos balones.

Las actuaciones de ambos neerlandeses están contribuyendo al inicio perfecto de la Lazio en la Serie A. Los romanos suman nueve puntos tras tres partidos y ocupan así la tercera plaza, mientras que su vecino AS Roma y el vigente campeón Inter también siguen sin perder puntos.