Un lector de labios descifró las palabras del alemán Thomas Tuchel, seleccionador de Inglaterra, en la línea de banda, en los últimos instantes, cuando los Tres Leones se aferraban a la victoria sobre México en los octavos de final del Mundial de 2026.

Inglaterra venció 3-2 a México en un emocionante duelo en el Azteca, en la madrugada de este lunes, en lo que muchos consideran su mejor actuación mundialista desde 1966.

Tuchel, nervioso, vio cómo su equipo, con diez tras la roja a Jarell Quansah, resistía los últimos ataques locales.

Las cámaras captaron su enfado en el 94, tras una falta pitada a Jude Bellingham, autor de dos goles.

El fallo permitió a México lanzar otro ataque rápido, lo que hizo que Tuchel gritara y se llevara las manos a la cabeza.

La experta en lectura labial Nicola Heikling interpretó sus palabras, publicadas por el «Daily Mail»: «¡Dios mío, esto es una locura, necesito una cerveza, tío!».

Luego añadió: «Dios mío, ayúdame a superar esto».

Inglaterra se medirá a Noruega en cuartos de final del Mundial 2026 la madrugada del domingo.







