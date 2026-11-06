Compartir Sigue a GOAL en Google

Federico Gatti ha enviado un mensaje claro a Luciano Spalletti sobre los minutos que está jugando tras una victoria europea crucial de la Juventus. El defensa también elogió a su compañero Randal Kolo Muani después de que ambos destacaran en un trabajado triunfo ante el AZ Alkmaar.

Anuncios

La Juventus logra una victoria europea vital

La Juventus logró una victoria crucial por 2-1 ante el AZ en competición europea. Fue un resultado importante para el equipo italiano, ya que ningún visitante había ganado en el AZ Stadion desde octubre de 2023.

Kolo Muani fue el jugador más destacado de la Juventus esa noche. El delantero dio una inteligente asistencia a Teun Koopmeiners antes de marcar para ampliar la ventaja. Los visitantes tuvieron que afrontar un final tenso después de que Mexx Meerdink recortara distancias para el equipo neerlandés. Sin embargo, la Juventus resistió y se llevó los tres puntos.

Gatti envía un mensaje a Spalletti

Tras la notable victoria a domicilio, Gatti envió un mensaje directo a Spalletti sobre su estado físico. El defensa insistió en que necesita jugar con regularidad para rendir al máximo.

«Necesitaba estar al cien por cien físicamente, porque, si no estás fino, el error siempre está a la vuelta de la esquina», declaró Gatti a Sky Sport Italia. «La única forma de alcanzar la plena forma es jugar».

Anuncios Anuncios

Sobre su actuación, añadió: «Esforzarme así y jugar bajo presión forma parte de mi manera de jugar, es como me pongo en forma y necesito jugar para llegar a ese nivel».

Related Topics

Cobertura Estelar FOX Sports ✅ Emite partidos destacados en canales lineales ✅ Señal sin comerciales en FOX Premium ✅ Programas diarios de debate y análisis Precio mensual desde $149.00 Obtén FOX Sports Acceso Abierto Claro Sports ✅ Partidos en vivo sin costo alguno ✅ Disponible directo en la app YouTube ✅ Cobertura y resúmenes de jornadas europeas Precio mensual desde Gratuito Ver ahora Cobertura Estelar FOX Sports ✅ Emite partidos destacados en canales lineales ✅ Señal sin comerciales en FOX Premium ✅ Programas diarios de debate y análisis Precio mensual desde $149.00 Obtén FOX Sports Acceso Abierto Claro Sports ✅ Partidos en vivo sin costo alguno ✅ Disponible directo en la app YouTube ✅ Cobertura y resúmenes de jornadas europeas Precio mensual desde Gratuito Ver ahora Cobertura Estelar FOX Sports ✅ Emite partidos destacados en canales lineales ✅ Señal sin comerciales en FOX Premium ✅ Programas diarios de debate y análisis Precio mensual desde $149.00 Obtén FOX Sports

Aprovechar al máximo a Kolo Muani

Gatti también elogió a su compañero Kolo Muani, que firmó posiblemente su mejor actuación con la camiseta de la Juventus. Al jugar por la banda derecha en lugar de por la izquierda, su posición habitual, el atacante causó problemas constantes a la defensa del AZ Alkmaar. El defensa sugirió que la Juventus debe hacer más para aprovechar las cualidades singulares del delantero.

«Es un gran jugador, con unas condiciones físicas y unas características que creo que no siempre aprovechamos al máximo, porque yo, como defensa, puedo deciros lo difícil que es pararlo cuando corre hacia ti», señaló.

Anuncios

La atención vuelve a la Serie A

Tras su victoria ante el AZ, el equipo de Spalletti centrará su atención en la competición nacional. La Juventus tiene previsto enfrentarse a la Fiorentina el domingo en la próxima jornada de la Serie A. Actualmente ocupa la séptima posición de la clasificación, con 17 puntos en diez partidos.