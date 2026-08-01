En una rueda de prensa, el técnico español de los Reds explicó que, en el futuro, el internacional alemán debería volver a actuar más por dentro en lugar de hacerlo por las bandas.

"Por supuesto, eso vale para todos los jugadores, pero especialmente en el caso de Flo necesitamos una buena versión de Florian. Lo veo más en la posición por detrás del delantero. Sabemos que a veces fue utilizado más por la izquierda, pero vamos a empezar a trabajar con él en esa posición por detrás del delantero", comentó Iraola.

Sobre todo con la selección alemana, aunque también con el predecesor de Iraola en Liverpool, Arne Slot, Wirtz fue alineado una y otra vez en la banda izquierda. Sin embargo, con el exseleccionador Julian Nagelsmann debía orientarse cada vez más hacia el centro del campo desde esa posición para poder aprovechar mejor su potente pie derecho.

Con todo, sus mejores actuaciones las firmó como mediapunta, en la posición de '10', por ejemplo en el Bayer Leverkusen a las órdenes de Xabi Alonso, donde en la temporada del doblete 2023/24 logró 18 goles y 20 asistencias en 49 partidos.

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Florian Wirtz, con una primera temporada irregular en el Liverpool

Su primera campaña en el Liverpool, en cambio, estuvo marcada por las dificultades de adaptación. Wirtz pasó mucho tiempo sin marcar y no fue hasta finales de diciembre, en la 18ª jornada ante el Wolverhampton, cuando logró su primer gol en la máxima categoría inglesa.

Desde entonces ha disputado un total de 49 partidos con los Reds, 31 de ellos por el centro, 15 por la izquierda y tres como extremo derecho. En ambas posiciones de banda sumó dos asistencias y un gol en cada una. Sus estadísticas como mediapunta puro son claramente mejores: allí firmó seis asistencias y cinco goles.

"Como jugador es bastante completo. Queremos intentar desarrollar aún más lo que ya tiene, y eso ya es muy bueno", señaló Iraola. Actualmente, Wirtz y los Reds se encuentran en Estados Unidos realizando la pretemporada. Finalmente, la nueva temporada de la Premier League comenzará el 23 de agosto con un partido fuera de casa ante el Newcastle United.