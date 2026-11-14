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El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, ha pedido paciencia con los jóvenes talentos que empiezan a despuntar después de que la albiceleste perdiera por 2-1 ante Uruguay en un amistoso disputado el viernes en La Bombonera. En su primer partido desde que Lionel Messi se retiró de la selección el mes pasado, los locales no pudieron remontar los dos goles encajados en rápida sucesión en la segunda mitad en Buenos Aires.

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Los goles a balón parado hunden a los anfitriones en plena reconstrucción

El equipo de Scaloni comenzó su nueva etapa sin su ídolo de 39 años ante un público escaso, apenas unos días después de que el seleccionador firmara una renovación por cuatro años. Tras una primera parte sin goles en la que Cristopher Fiermarin evitó que marcaran Julian Alvarez y Nico Paz, los visitantes de Diego Forlan marcaron dos veces en jugadas a balón parado de Giorgian de Arrascaeta: primero con un gol en propia puerta de Leonardo Balerdi y después con un remate de Maxi Araujo. El delantero del Atlético de Madrid Alvarez recortó distancias tras un centro de Gianluca Prestianni, pero Uruguay resistió.

El seleccionador protege al joven trío de ataque

En declaraciones tras el partido, Scaloni afirmó: «Fue una buena actuación, independientemente del resultado final; jugamos bien en la segunda parte. Tenemos que reconstruir el equipo sin Leo Messi y contamos con talento para recuperarnos de esta derrota. Me deja mucho que analizar. En la segunda parte estuvimos cerca de encerrar a Uruguay en su campo. Sabíamos que sería difícil y ahora solo nos queda seguir trabajando».

En defensa de sus jóvenes jugadores, añadió: «No terminamos de encontrar los momentos adecuados para que los chicos jugaran como saben. No podemos esperar que carguen con el equipo a sus espaldas. Es difícil y sus compañeros les ayudarán a superarlo. En cuanto a los aficionados, volverán a animarnos aunque él ya no esté aquí. Nos corresponde a nosotros despertar ese entusiasmo en la afición».

Explicó: «Uno nunca sale a perder... Aun así, hay formas de perder. Tuvimos una ocasión clarísima en la primera parte y varias en la segunda. No obtuvimos recompensa y, cuando las cosas empiecen a funcionar mejor, será más fácil para jóvenes como Nico Paz, Soule y Prestianni. Necesitan encontrar su ritmo con esta camiseta; para ellos es difícil».

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Sobre la sustitución de Exequiel Palacios por el extremo de la Roma Matias Soule, señaló: «No queríamos alterar demasiado la estructura del equipo. Hicimos cambios y seguiremos probando cosas. Buscamos algo diferente en la segunda parte con Soule, por eso sacamos a Palacios. De hecho, Matias entró y se mostró incisivo, justo antes de que nos marcaran dos goles seguidos. La idea era buscar situaciones de uno contra uno por esa banda, con Enzo y Alexis sosteniendo el centro del campo».

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El técnico defiende al central y al portero

Al comparar el partido con los encuentros habituales en casa, Scaloni comentó: «Los rivales suelen venir aquí y replegarse. Esta noche, Uruguay salió a presionar y a jugar. Necesitamos paciencia como equipo y a lo largo de este proceso, porque las grandes estrellas ya no están y hay que dar tiempo a los buenos jugadores. No esperemos que los jóvenes decidan los partidos por sí solos. Ojalá ocurra, pero no les pongamos esa carga encima».

Sin querer culpar a Balerdi después de que un cabezazo de Lisandro Martinez le golpeara, añadió: «No he hablado con Balerdi de algunas jugadas concretas. Somos un equipo y no vamos a señalar a nadie. El equipo mostró paciencia por momentos y atacó; vimos cosas alentadoras, aunque ir por detrás en el marcador nos obligó a reaccionar así. Habría sido mejor jugar con esa intensidad desde la primera parte. No jugamos mal al principio, pero nos faltó algo, casi un poco de decisión para presionar más arriba».

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Scaloni respaldó al portero Geronimo Rulli: «Todo se decide en el último tercio del campo y no estuvimos acertados. Creamos ocasiones; esa precisión llega con los partidos. Antes, nuestro juego fluía casi por memoria muscular y vamos a mejorar. Hay cosas positivas que sacar, aunque a nadie le gusta perder, obviamente. Hicimos una actuación sólida, nos mantuvimos fieles a lo que habíamos preparado y Uruguay jugó bien. ¿Rulli? Estuvo seguro, es un portero de garantías y no pudo hacer nada en ninguno de los dos goles encajados.

»Tenemos que prestar atención a todos los detalles. A veces las cosas saldrán a nuestro favor y otras veces no; veremos qué pasa. Tenemos opciones... Nos esforzamos mucho, pero no obtuvimos recompensa. La afición quiere ver al equipo tomar la iniciativa y jugar como Argentina siempre intenta hacerlo. Esta noche nos ganaron con dos goles a balón parado».

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El partido en Córdoba ofrece una oportunidad inmediata para reaccionar

Con la vista puesta en el próximo encuentro, después de que Forlan lograra su tercera victoria al frente del equipo, Scaloni confirmó: «El martes haremos algunos cambios contra Costa Rica en Córdoba. Nos gustó lo que mostraron algunos de los jóvenes; podrían volver a jugar, ya veremos».

Concluyó: «Históricamente, Uruguay es un rival difícil no solo para Argentina, sino también para Brasil, España, para todos. Es una de las selecciones más difíciles y fuertes que hay, y se mereció la victoria».