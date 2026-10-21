"Necesitaba este cambio": Araújo relata los entresijos de su salida del Barcelona y su asombroso brillo con el Liverpool

El uruguayo Ronald Araújo llegó al Liverpool procedente del Barcelona el verano pasado para jugar en la posición de central, pero ahora actúa como lateral derecho y ha empezado a registrar unos números ofensivos magníficos.

El diario "As" afirmó que quizás el fichaje de Ronald Araújo fue una de las incorporaciones más inesperadas del verano, pero fue exactamente lo que él y el técnico Andoni Iraola necesitaban.

En tan solo 11 partidos, el exjugador del Barcelona se ha convertido en un ídolo de la afición. Esto desmonta la idea de que la afición no debe encariñarse con un jugador cedido.

El uruguayo ha dejado una huella magnífica en Anfield, hasta el punto de que el Liverpool ya está deseoso de retenerlo en el club más allá de esta temporada.

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Ronald Araújo declaró al programa "El Larguero" de la Cadena SER desde la zona mixta del estadio de Anfield, tras el partido de ayer ante el Villarreal en la Liga de Campeones, en el que marcó un gol en la victoria por 4-3: "Necesitaba imperiosamente este cambio. Lo tenía muy claro".

Y continuó: "Cuando terminó la temporada y nos clasificamos para el Mundial, fue una decisión determinante para mí. Hablé con el club, con Deco y con el entrenador (Hansi Flick), y me lo pusieron muy fácil. Me ayudaron mucho. Creo que aquí encuentro lo que necesitaba, que es jugar, sentirme importante y mostrar mis cualidades futbolísticas".

Una transformación enorme en el nivel de Araújo

Tras un magnífico pase de tacón ante el Atlético de Madrid (2-1) en el primer partido de la fase de grupos, y su primer gol con el Liverpool en Linz ante el LASK (3-6) la semana pasada, el uruguayo volvió a marcar otro gol ante el Villarreal en el estadio de Anfield. Tres partidos, tres goles marcados.

El propio Ronald escribió en las redes sociales: "No te rindas nunca".

Andoni Iraola sabe ya que, si necesita un delantero en Europa, puede contar con el exjugador del Barcelona.

Ya sea ocupando la posición de lateral derecho o marcando la diferencia como delantero, Araújo no escatima esfuerzos. Lo da todo. Para él, eso no supone ningún problema.

Y como declaró en la rueda de prensa previa al partido, y lo reafirmó de nuevo por la radio tras el encuentro ante el Villarreal, en el que jugó la primera parte: "La posición de lateral no es una posición distinta para mí. Es cierto que me siento más cómodo en la posición de central, pero esta posición me va a servir mucho en el futuro".

Y prosiguió: "Ya jugué ahí en los partidos de clásico, y tuve que enfrentarme a algunos extremos muy rápidos (ríe)", en referencia a Vinicius.

Hubo quien dudó, como Troy Deeney, de su capacidad para adaptarse a la Premier League. El exjugador inglés dijo a la cadena CBS Sports Golazo: "Pensé que era un fichaje desesperado... Le debo una disculpa".

Pero la realidad dista mucho de eso. Ronald Araújo posee la personalidad y el espíritu combativo, además de la calidad, que cautivan los corazones de los aficionados ingleses.

Por eso, la afición de Anfield está fascinada con él. Basta con que gane un simple duelo, de esos en los que tanto el balón como el rival salen volando por los aires, para que la afición del Liverpool se ponga en pie.

Es natural, por tanto, que los responsables de Anfield piensen ya en renovar el contrato del uruguayo. Lo único que necesita es mejorar su inglés.

Araújo, que reconoce sentirse "muy bien y muy feliz, tanto por ganar como por adaptarse", no piensa por ahora en su futuro: "Todavía es muy pronto para hablar de eso". El defensa de 27 años llegó cedido el verano pasado con una opción de compra no obligatoria por un valor de 55 millones de euros.

Tiene contrato con el Barcelona hasta el año 2031. La decisión del Liverpool de renovar a Ronald de forma permanente dependerá de que siga ofreciendo su nivel actual.

Lo que es seguro para el uruguayo en estos momentos es que, bajo la dirección de Andoni Iraola, ha recuperado su "pasión por el fútbol".