Compartir Sigue a GOAL en Google

Tammy Abraham regresó al Aston Villa con un traspaso definitivo en enero de 2026, pero ¿podría volver a marcharse 12 meses después? El delantero internacional inglés apenas ha tenido minutos en la Premier League esta temporada y Richard Dunne admite a GOAL que, a sus 29 años, debe tomar decisiones importantes sobre su futuro a corto y largo plazo.

Anuncios

De la cantera del Chelsea a Italia

Abraham, natural de Londres, se formó en la cantera del Chelsea y marcó 30 goles en 82 partidos con el Chelsea tras dar el salto al primer equipo. También llegó a ser internacional con Inglaterra y ganó la Champions League.

La competencia por un puesto hizo que se planteara marcharse en 2021 y decidiera salir de su zona de confort profesional y poner rumbo a Italia . Su prometedor comienzo en la Roma se tradujo en 27 goles en su primera temporada, pero sus cifras bajaron después, en una etapa que incluyó cesiones al AC Milan y al Besiktas.

Jackson, la referencia en ataque para Emery

El Villa, al que Abraham ayudó a ascender durante una cesión en la temporada 2018-19, recuperó a un viejo conocido para la Premier League en el último mercado de invierno mediante un traspaso de 18 millones de libras (24 millones de dólares).

Se disfrutó del éxito en la Europa League, pero Ollie Watkins era la primera opción de Unai Emery como único delantero centro. Watkins se marchó en verano al Al-Hilal de la liga saudí, pero el club incorporó al delantero colombiano Nicolas Jackson, procedente del Chelsea .

Anuncios Anuncios

Como consecuencia, Abraham ha quedado relegado a un papel de suplente y no juega ni un minuto con el Villa en la Premier League desde mediados de septiembre. A su edad, un futbolista con 11 partidos internacionales con Inglaterra necesita jugar con más frecuencia.

Related Topics

¿Necesita Abraham un traspaso en enero?

Con esto en mente, ¿podría Abraham buscar otro traspaso a principios de 2027? Dunne, exdefensa del Aston Villa que habló en colaboración con IrishBetting.ie, respondió a GOAL: «Posiblemente, sí».

«Ha pasado por una etapa en la que Unai Emery apuesta por un delantero con más movilidad. Cuando estaba Ollie Watkins, se movía muy bien en punta y rendía bien jugando solo. Y creo que el fichaje de Nicolas Jackson, cuando llegó, generaba muchas dudas. ¿Iba a salir bien o íbamos a ver al Nicolas Jackson que vimos durante un tiempo en el Chelsea?».

Anuncios

«Por suerte, Emery ha conseguido que juegue y rinda, y parece capaz de poner en apuros a la línea defensiva él solo. Parece que prefiere poder moverse por ambos lados del campo, por ambos canales, y mantener ocupada a una defensa él solo con esa libertad de movimientos».

«Tammy Abraham probablemente no es un jugador del mismo estilo. Es muy bueno, pero de otra manera. No creo que Unai Emery suela practicar un estilo de fútbol que se adapte perfectamente a Abraham».

Anuncios

«Así que, mientras ocupe ese papel, imagino que tendrá que aceptar que va a ser suplente, un jugador que dispute algunos minutos de vez en cuando. Por tanto, dependerá de si él quiere seguir y de si el Villa puede reemplazarlo en un mercado de enero que es notoriamente complicado».

Los goles del Aston Villa en la temporada 2026-27

Abraham ha marcado tres goles esta temporada, los mismos que en la segunda mitad de la anterior, pero todavía no ha marcado en la Premier League : esos tantos llegaron en la Copa de la Liga y la Champions League.

Anuncios

El Villa necesita una alternativa al delantero sudamericano Jackson, ya que el descanso y las rotaciones son importantes cuando se compite en varios frentes. Queda por ver, sin embargo, si Abraham aceptará quedarse y seguir en un segundo plano.