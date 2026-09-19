El Bayern tenía mucho que celebrar en el vestuario. Con un 7-0 así, al fin y al cabo, se acumulan los motivos. «El entrenador nos hizo dar algunos discursos en el vestuario», contó Harry Kane, cuando algunos minutos después de la medianoche, como último profesional del récordman alemán, abandonó el vestuario el viernes tras la goleada contra Union Berlín, con un corazón de jengibre con un 100 glaseado en la parte delantera en la mano en honor a su próximo récord de fábula. «Michael marcó su primer hat-trick con nosotros, Isi (Saibari, n. de la r.) hizo su primer gol para el FC Bayern, yo mi gol número 100, Serge Gnabry está de vuelta tras su lesión», enumeró Kane de buen humor y contó, entre risas al ser preguntado, que el discurso de Olise había sido el más corto.

Hasta ahí, ninguna sorpresa.

No se sabe cómo se sintió Luis Díaz mientras las demás estrellas ofensivas hablaban ante toda la plantilla sobre sus éxitos. Díaz abandonó el Allianz Arena sin más comentarios. En cualquier caso, el contraste no podía ser mayor. Por un lado, un sinfín de motivos de alegría y celebración; por otro, Luis Díaz, el delantero que ahora mismo parece atraer la mala suerte. La figura triste entre tantos afortunados.

¿Cuándo marcó Luis Díaz su último gol con el Bayern de Múnich?

Al menos eso sí: no parecía hundido tras otra noche aciaga con los muniqueses, la quinta consecutiva. Desde su gol para el 5-1 en el estreno de la Bundesliga contra el VfB Stuttgart, el jugador de 29 años no ha logrado nada contabilizable en los partidos posteriores. Y aún peor: contra Schalke, Osnabrück en la Copa y Bodö/Glimt en la Champions League falló a veces ocasiones muy claras. La semana pasada, tras entrar como suplente en Elversberg, se ganó el enfado de su compañero Josip Stanisic, cuando, perfectamente asistido por Michael Olise dentro del área, no remató simplemente a portería, sino que pareció tener en la cabeza varios trucos espectaculares antes de que solo le saliera un tirito de tacón.

¿Y ahora? Tuvo su acción más llamativa cuando culminó el que hasta entonces había sido el ataque más bonito del Bayern con un gol, aunque el tanto le fue anulado por fuera de juego.

Con otro partido sin goles ni asistencias, Díaz incumplió la promesa que había hecho antes en una entrevista con Sky/RTL. «Creo que ese gol llegará en el próximo partido. También hay que mantener la calma mentalmente para que no te afecte. Hay que seguir trabajando, mejorar. Sé que solo es cuestión de la definición. Solo falta el remate... y entonces estará bien».

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¿Cómo de bien aprovechan sus ocasiones los compañeros de Luis Díaz en el FCB?

La próxima oportunidad de que todo vaya bien para Díaz no llegará hasta el 10 de octubre. Hasta el partido ante el FC Augsburgo, toca ventana de selecciones. Y para Luis Díaz, permiso especial. El seleccionador de Colombia, Néstor Lorenzo, decidió, de acuerdo con su delantero, no convocarlo. Díaz debe descansar tras una temporada pasada extremadamente exigente, con 51 partidos con el Bayern, en los que logró unos extraordinarios 26 goles y 23 asistencias, además de otros 16 encuentros con la selección colombiana (7 goles, 3 asistencias).

Ya durante el Mundial, en el que Díaz había alcanzado los octavos de final con Colombia, había sufrido con su definición, y en las primeras semanas tras su regreso a Múnich ese problema se había intensificado, hasta el punto de que ahora contra Union ni siquiera tuvo muchas ocasiones.

Aun así: solo en la Bundesliga ya desperdició seis grandes ocasiones, según los datos de Sofascore, y además alcanzó un valor de goles esperados de 3,1 en las primeras cuatro jornadas de la Bundesliga. A modo de comparación. Harry Kane ha marcado hasta ahora tres goles a partir de un xG de 2,17, y el absolutamente sobresaliente Michael Olise ha hecho cuatro tantos con un xG de 2,65. Entre todas las competiciones, Olise ya suma ocho goles y tres asistencias. También Ismael Saibari, que entró por Díaz en el minuto 63 contra Union, suma en sus primeros cuatro partidos de Bundesliga, en solo 178 minutos de juego, un gol y tres asistencias.

¿Puede que Luis Díaz incluso viera venir su bajón de forma?

«Algunos estarían encantados de tener un bajón como el suyo», calmó el viernes el director deportivo del Bayern, Max Eberl, y explicó: «En Sudamérica, ahora los partidos internacionales no son imprescindibles y al jugador simplemente le viene bien. Ha tenido muchísimos partidos. En ese sentido, está bien». Díaz «primero se va a tomar unas pequeñas vacaciones y luego volverá. Tendrá su programa. No hay que preocuparse por que no vaya a volver en forma», dijo Eberl.

Curiosamente, Luis Díaz parece haber contemplado al menos la posibilidad de una bajada de rendimiento al inicio de esta temporada. En la entrevista con Sky/RTL incluso reveló que no le habría importado tener un back-up para su posición. «Naturalmente, siempre quiero jugar. Pero si hay alguien que pueda ayudar en mi posición: bienvenido. Eso ayuda mucho cuando las cosas no van bien. Entonces el compañero está ahí para ayudarte, y así se van alternando. Eso es muy importante. A mí me habría gustado. Pero bueno, no pasó. Aun así, estamos bien».

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Luis Díaz ya recibió una vez un permiso especial en el FCB

De hecho, el Bayern tenía previsto -y así lo había comunicado- afrontar la temporada con un back-up de ese tipo para Díaz. Pero poco antes del cierre del mercado de fichajes, cedió a Arijon Ibrahimovic al FC Augsburgo, para sorpresa también del propio jugador de 20 años. «¿Desde dónde marcó hoy Isi su gol?», respondió Eberl el viernes a la pregunta de si el Bayern podría volver a pensar en invierno en un back-up para Díaz, ya que su puesto de extremo izquierdo es el único que nominalmente no tiene un doble relevo.

La pregunta de Eberl era retórica, porque por supuesto Saibari había marcado su gol desde el lado izquierdo del área. El marroquí, sin embargo, no es precisamente un extremo, ya que le falta velocidad. Pero es tan inteligente en el juego, tiene una visión tan buena y dispone de una técnica tan fina que, en ataque, en efecto puede jugar teóricamente en cualquier posición. Serge Gnabry también puede suplir a Díaz en su puesto. No parece, en todo caso, que Díaz tenga que preocuparse de momento por su lugar en el equipo: Vincent Kompany probablemente seguirá rotando en los próximos partidos para dar a todas las estrellas minutos similares; además, tras el parón de selecciones llegarán varias semanas inglesas seguidas.

Por cierto, no es la primera vez que Luis Díaz recibe vacaciones en plena temporada. En diciembre de 2025 estaba sancionado en la Champions League por una tarjeta roja y, además, había visto su quinta amarilla en la Bundesliga; el entrenador Vincent Kompany lo mandó «unos días fuera. Creo que ahora mismo es simplemente razonable que esté unos días fuera y luego vuelva al cien por cien mental y físicamente», había explicado entonces el técnico.

Díaz regresó entonces realmente lleno de ganas y firmó una muy buena segunda vuelta. ¿Se repetirá la historia, solo que en un momento claramente más temprano de la temporada?