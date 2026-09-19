El Bayern tenía mucho que celebrar en el vestuario. Después de un 7-0 así, no faltan precisamente los motivos. "El entrenador nos hizo dar algunos discursos en el vestuario", contó Harry Kane, cuando algunos minutos después de la medianoche, como último profesional del campeón récord alemán, abandonó el vestuario el viernes tras la goleada contra el Union Berlín, con un corazón de jengibre con un 100 glaseado en la parte delantera en la mano en honor a su próximo récord de fábula. "Michael marcó su primer triplete con nosotros, Isi (Saibari, nota de la redacción) hizo su primer gol con el FC Bayern, yo mi tanto número 100, Serge Gnabry ha vuelto tras su lesión", enumeró Kane de buen humor y contó entre risas, a pregunta expresa, que el discurso de Olise había sido el más corto.

Hasta ahí, ninguna sorpresa.

Cómo se sintió Luis Díaz mientras las otras estrellas ofensivas hablaban ante todo el equipo sobre sus éxitos no se sabe. Díaz abandonó el Allianz Arena sin hacer más comentarios. En cualquier caso, el contraste no podía ser mayor. Allí, una sucesión de motivos para celebrar y festejar; aquí, Luis Díaz, el delantero que ahora mismo parece atraer la mala suerte. La figura triste entre tantos afortunados.

¿Cuándo marcó Luis Díaz su último gol con el Bayern de Múnich?

Al menos: no parecía hundido tras otra noche aciaga con el conjunto muniqués, la quinta consecutiva. Desde su gol para el 5-1 en el arranque de la Bundesliga contra el VfB Stuttgart, el jugador de 29 años no ha logrado nada reseñable en los siguientes partidos. Y peor aún: contra el Schalke, el Osnabrück en la Copa y el Bodö/Glimt en la Champions League falló incluso ocasiones muy claras en algunos casos. La semana pasada, después de entrar como suplente en Elversberg, se ganó el enfado de su compañero Josip Stanisic, cuando, perfectamente asistido por Michael Olise dentro del área, no remató simplemente a portería, sino que pareció tener en mente varios trucos espectaculares antes de que solo le saliera un disparo flojo de tacón.

¿Y ahora? Tuvo su acción más llamativa cuando culminó con un gol la que hasta entonces había sido la jugada más bonita del Bayern, aunque el tanto le fue anulado por fuera de juego.

Con otro partido sin goles ni asistencias, Díaz incumplió la promesa que había hecho antes en una entrevista con Sky/RTL. "Creo que en el próximo partido llegará ese gol. También hay que mantener la calma, mentalmente, para que no te afecte. Hay que seguir trabajando, mejorar. Sé que es solo la definición. Solo falta el remate final, y entonces estará bien".

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¿Qué tal aprovechan sus ocasiones los compañeros de Luis Díaz en el FCB?

La próxima oportunidad de que todo vuelva a ir bien para Díaz no llegará hasta el 10 de octubre. Hasta el partido ante el FC Augsburgo, tocan partidos internacionales. Y para Luis Díaz, vacaciones especiales. El seleccionador de Colombia, Néstor Lorenzo, decidió, de acuerdo con su delantero, no convocarlo. Díaz debe descansar tras una temporada pasada extremadamente exigente, con 51 partidos con el Bayern, en los que firmó unos extraordinarios 26 goles y 23 asistencias, además de otros 16 encuentros con la selección colombiana (7 goles, 3 asistencias).

Ya durante el Mundial, en el que Díaz había alcanzado los octavos de final con Colombia, había sufrido con su falta de acierto, y en las primeras semanas tras su regreso a Múnich ese problema se intensificó, hasta el punto de que ahora contra el Union ni siquiera dispuso de muchas ocasiones.

Aun así: solo en la Bundesliga, según los datos de Sofascore, ya desperdició seis grandes ocasiones; además, en las primeras cuatro jornadas de la Bundesliga alcanzó un valor de goles esperados de 3,1. Para comparar: Harry Kane ha marcado hasta ahora tres goles con un xG de 2,17, y el absolutamente sobresaliente Michael Olise ha firmado cuatro tantos con un xG de 2,65. En todas las competiciones, Olise ya suma ocho goles y tres asistencias. También Ismael Saibari, que entró por Díaz en el minuto 63 contra el Union, registra en sus primeros cuatro partidos de Bundesliga, en solo 178 minutos, un gol y tres asistencias.

¿Quizá Luis Díaz incluso vio venir su bajón de forma?

"Muchos estarían encantados de tener un bache como el suyo", trató de calmar el director deportivo del Bayern, Max Eberl, el viernes, y explicó: "En Sudamérica los partidos internacionales no son ahora estrictamente necesarios y al jugador simplemente le viene bien. Ha tenido muchísimos partidos. En ese sentido, es algo bueno". Díaz "primero se va a tomar unas pequeñas vacaciones y luego volverá a incorporarse. Tendrá su programa. No hay que preocuparse de que no regrese en forma", dijo Eberl.

Curiosamente, Luis Díaz parece haber contemplado al menos la posibilidad de un bajón de rendimiento al comienzo de esta temporada. En la entrevista con Sky/RTL incluso reveló que le habría gustado tener un relevo para su posición. "Por supuesto que siempre quiero jugar. Pero si hay alguien que pueda ayudar en mi posición: bienvenido. Eso ayuda mucho cuando las cosas no van bien. Entonces el compañero está ahí para ayudarte y así se van alternando. Eso es muy importante. A mí me habría gustado. Pero bueno, no pasó. Así también somos buenos".

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Luis Díaz ya recibió unas vacaciones especiales en el FCB

En realidad, el Bayern tenía previsto -y así lo había comunicado- afrontar la temporada con un relevo así para Díaz. Pero poco antes del cierre del mercado cedió a Arijon Ibrahimovic al FC Augsburgo, para sorpresa también del propio jugador de 20 años. "¿Desde dónde marcó hoy Isi su gol?", respondió Eberl el viernes cuando se le preguntó si el Bayern podría volver a pensar en invierno en un relevo para Díaz, al fin y al cabo su puesto de extremo izquierdo es el único que no está doblado nominalmente.

La pregunta de Eberl era retórica, porque naturalmente Saibari había marcado desde el lado izquierdo del área. El marroquí no es, desde luego, un extremo, le falta velocidad para ello. Sin embargo, es tan inteligente en el juego, tiene tan buena visión y posee una técnica tan fina, que en ataque puede desempeñarse teóricamente en cualquier posición. También Serge Gnabry puede sustituir a Díaz en esa demarcación. En principio, Díaz no tiene por qué preocuparse de momento por su sitio en el equipo: Vincent Kompany seguirá rotando en los próximos partidos para dar a todas las estrellas tiempos de juego similares; además, tras el parón internacional llegarán varias semanas inglesas consecutivas.

Por cierto, no es la primera vez que Luis Díaz recibe vacaciones en mitad de la temporada. En diciembre de 2025 estaba sancionado en la Champions League por una tarjeta roja y, además, había visto su quinta amarilla en la Bundesliga, por lo que el entrenador Vincent Kompany lo mandó "unos días fuera. Creo que ahora mismo es simplemente razonable que esté unos días fuera y luego vuelva al cien por cien, mental y físicamente", había explicado entonces el técnico.

En aquel momento, Díaz regresó realmente lleno de energía y firmó una muy buena segunda vuelta. ¿Se repetirá la historia, solo que en un momento bastante más temprano de la temporada?