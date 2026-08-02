Nawaf Al-Aqidi, guardameta del Al-Nassr saudí, asestó un duro golpe al conjunto de Riad con su decisión relativa a su futuro durante el próximo período.

Según el diario saudí "Al-Riyadiah", la directiva del Al-Nassr presentó una nueva oferta a Al-Aqidi que incluía mejores condiciones económicas con el fin de retenerlo, pero el guardameta internacional rechazó la propuesta, reafirmando su deseo de vivir una nueva experiencia.

El periódico añadió que Al-Aqidi prefiere marcharse este verano, ya sea mediante un traspaso o una cesión, y que en caso de que ello no prospere está dispuesto a esperar hasta el próximo enero para entrar en el período libre, de cara a marcharse gratis al final de la temporada.

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Señaló que la directiva del Al-Nassr contactó con el agente del jugador para buscar una oferta adecuada, ante la firmeza del guardameta en su postura y su falta de deseo de continuar en el equipo.

Asimismo, el Al-Nassr recibió dos ofertas oficiales del Al-Fateh y el Al-Shabab para hacerse con los servicios de Al-Aqidi, mientras que la directiva pidió al jugador que definiera su postura definitiva, subrayando que la oferta de renovación seguirá vigente si decide dar marcha atrás en la idea de marcharse.



