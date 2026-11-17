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Se disputan los partidos de la sexta jornada, los últimos antes de la reanudación de las ligas.

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Esta noche, a partir de las 20:45, se disputan los últimos partidos de la sexta jornada de la Nations League, decisivos para definir los cuartos de final, los cruces de los playoffs y los duelos por la permanencia, además de los descensos directos.

Entra en acción el Grupo 3 de la Liga A, con Portugal, ya clasificado, que visita a Gales en Cardiff. Sale de inicio el delantero del Milan Goncalo Ramos, que no ha marcado en sus últimos partidos con Portugal ni con el Milan. También es decisivo el duelo de Copenhague entre la Dinamarca de Hojlund, delantero del Napoli, y la Noruega de Haaland: los visitantes necesitan los tres puntos para acceder a los playoffs que pueden dar un puesto en cuartos, mientras que a los locales les valen dos de los tres resultados posibles. Dinamarca se adelanta precisamente por medio del jugador del Napoli, tras un grave error de Heggem, del Bologna. Después, Hojbjerg amplía la ventaja con una asistencia de Isaksen, antes de que recorte distancias el de siempre, Haaland, a puerta vacía tras un pase de Odgaard. Es su 67.º gol en 61 partidos con la selección noruega.

En el Grupo 2 de la Liga B, Irlanda del Norte y Hungría se juegan el primer puesto en Budapest. Los norirlandeses aventajan por un punto a los húngaros: 11 a 10. Ucrania y Georgia se juegan el descenso en su enfrentamiento.

En el Grupo 3 de la Liga B, la Austria ya ha ascendido y se enfrenta a Israel, que se juega los puestos de ascenso, playoffs y descenso con Irlanda y Kosovo. Estos dos últimos se enfrentan en Dublín y suman 5 y 6 puntos, respectivamente.

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En el Grupo 4 de la Liga B, la Suecia ya ha ascendido, al igual que la Bosnia del jugador de la Juventus Kerim Alajbegovic, titular en el partido en casa contra Rumanía. Esta se juega la permanencia o el descenso a la Liga C con la Polonia del jugador del Inter Piotr Zielinski, que recibe a Suecia.

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Dinamarca-Noruega 2-1 - 11' Hojlund (D), 15' Hojbjerg (D), 37' Haaland (N)

Gales-Portugal 2-2 - 11' Bruno Fernandes (P), 13' Brooks (G), 40' Thomas (G), 43' Neto (P)

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Bosnia-Rumanía 1-1 - 6' Birligea (R), 44' Tahirovic (B)

Irlanda-Kosovo 1-0 - 28' de penalti Parrott (I)

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Israel-Austria 1-0 - 36' D. Peretz (I)

Polonia-Suecia 1-1 - 16' Benedyczak (P), 25' H. Larsson (S)

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Ucrania-Georgia 1-0 - 4' Sikan (U)

Hungría-Irlanda del Norte 1-0 - 35' Varga (U)