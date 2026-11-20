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Quedaron definidos en Nyon los cruces de la fase final de la Nations League, en un sorteo celebrado en Nyon. Los partidos de ida se disputarán el 25 y el 27 de marzo de 2027, mientras que los de vuelta están previstos, con la localía invertida, entre el 28 y el 30 de marzo. El sorteo también determinó los cruces de las semifinales, programadas para el 9 y el 10 de junio: el ganador del Países Bajos-Portugal se enfrentará al del España-Francia, mientras que quien supere la eliminatoria entre Bélgica y Alemania se medirá al ganador del Noruega-Inglaterra. La final que decidirá el campeón se jugará el 13 de junio.

ASCENSOS Y DESCENSOS: En Nyon también quedaron definidos los partidos de promoción y descenso entre las distintas ligas, que seguirán el mismo calendario que los cuartos de final. En los playoffs entre la Liga A y la Liga B se enfrentarán Bosnia y Herzegovina y Dinamarca, Hungría y Serbia, Irlanda y Croacia, y Eslovenia y Gales. En cuanto a los partidos entre la Liga B y la Liga C, los cruces serán Chipre-Macedonia del Norte, Estonia-Rumanía, Islas Feroe-Georgia y Bielorrusia-Israel.