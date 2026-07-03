Goal.com
En directo

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Nathan AkeGetty Images
Sydney Jordan

Traducido por

Nathan Aké deja el Manchester City tras seis años y se reunirá con un compatriota en su nuevo club

Fichajes
Nathan Aké
Manchester City
Fenerbahce

Nathan Aké deja el Manchester City tras seis años y ficha por el Fenerbahçe. Con 31 años, el defensa ganó cuatro ligas y una Champions con los citizens.

En Estambul se reencontrará con Dirk Kuijt, asistente de Ismail Kartal.

La temporada pasada perdió protagonismo con Pep Guardiola, lo que aceleró su salida.

En el City ganó cuatro Premier Leagues, una Liga de Campeones, una Supercopa de la UEFA, un Mundial de Clubes, dos FA Cups y una Community Shield.

Llegó en 2020 procedente del Bournemouth por unos 45 millones de euros y se consolidó como titular, aunque la fuerte competencia redujo su protagonismo en los últimos meses.

Amistosos
LASK crest
LASK
LAS
Fenerbahce crest
Fenerbahce
FB

Esta semana quedó eliminado con Holanda ante Marruecos. Con Ronald Koeman también fue suplente, por detrás de Van Dijk y Van Hecke. En el Mundial fue titular contra Marruecos (1-1) y Túnez (1-3), pero ante Japón y Suecia apenas jugó nueve minutos.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google