Nassoh salva al NAC Breda en Sittard con un golazo en el tiempo de descuento

El NAC Breda empató 1-1 en el descuento ante el Fortuna Sittard y se mantiene a dos puntos del descenso.

En la primera parte ambos equipos se anularon, aunque el Fortuna ganó fuerza con el paso de los minutos gracias a Kristoffer Peterson y Lance Duijvestijn. El NAC perdió a Lewis Holtby por lesión a los 37 minutos y dio entrada a Mohamed Nassoh.

Sin goles al descanso. Diez minutos después de la reanudación, Neraysho Kasanwirjo centró desde la derecha y Peterson remató desde la izquierda del área. Un duro golpe para el NAC, que necesita los puntos para evitar el descenso directo.

El 1-0 animó a Fortuna, que buscó el segundo con la entrada de Ihattaren y Gladon.

Ihattaren buscó dejar huella con peligrosos saques de esquina, aunque falló en los pases. El reloj corría en contra del NAC, que dio entrada a Moussa Soumano y Pepijn Reulen en los últimos minutos.

El ansiado empate llegó en el descuento: Nassoh lanzó desde fuera del área y el balón se coló por la esquina izquierda, desatando el alivio de jugadores y aficionados desplazados.

El NAC tendrá otra oportunidad la semana que viene, esta vez en casa contra el Ajax. Después le esperan el FC Utrecht, el sc Heerenveen y el AZ. Una tarea difícil para el equipo, que ocupa los últimos puestos de la tabla, si quiere seguir en la máxima categoría.