Samir Nasri, exestrella del Manchester City, consideró que Harry Kane no merecía coronarse con el Balón de Oro al mejor jugador del mundo, justificando su postura en que el delantero del Bayern Múnich no marca la diferencia en los grandes partidos.

Kane se coronó con el Balón de Oro la noche del lunes, durante una gala celebrada en la capital inglesa, Londres, convirtiéndose en el primer jugador inglés en conquistar el premio en 25 años.

La estrella del Bayern Múnich y de la selección inglesa se impuso en la votación a Kylian Mbappé, estrella del Real Madrid, y a Lamine Yamal, jugador del Barcelona.

Kane marcó 73 goles con su club y con la selección de su país la temporada pasada, llevó al Bayern Múnich a conquistar el doblete nacional y a alcanzar las semifinales de la Liga de Campeones de Europa, además de contribuir con un papel destacado en la llegada de la selección inglesa a las semifinales del Mundial.

El momento de la coronación de Kane en el escenario de la gala recibió un amplio reconocimiento, al considerarse un homenaje merecido por un logro excepcional, pero Samir Nasri, exmediocampista del Manchester City y de la selección de Francia, tenía una opinión completamente distinta.

Nasri afirmó, durante su aparición en el canal «Canal Plus»: «Harry Kane gana el Balón de Oro. Bueno, las estadísticas son las que marcaron la diferencia. Es un jugador magnífico y posee muchas cualidades, pero nunca fue el jugador que lleva a su equipo lo más lejos posible o que lo conduce a la victoria en los partidos realmente grandes. Siempre hay un pequeño punto débil, pero es un jugador excepcional».

Y cuando se le preguntó a Nasri si la coronación de Kane no le había entusiasmado, respondió: «No, ¡esa descripción se queda muy corta respecto a lo que siento!».

Kane marcó 61 goles en 51 partidos con el Bayern Múnich la temporada pasada, la mayor cantidad de goles que logra un jugador en una sola temporada en la historia del club alemán. Sumando sus goles con la selección inglesa, el total de sus contribuciones goleadoras ascendió a 73 goles y 8 asistencias en 65 partidos.

A pesar de su notable brillo individual, el Bayern Múnich se despidió de la Liga de Campeones de Europa en semifinales a manos del París Saint-Germain, mientras que la selección inglesa quedó eliminada en la misma ronda del Mundial, tras su derrota ante Argentina.

Thierry Henry, leyenda del fútbol francés, fue uno de los presentadores de la gala y dirigió un mensaje elegante a Kane después de que este se impusiera a Mbappé en la carrera por el premio.

Henry dijo: «Siempre apoyaría a mis compatriotas franceses, pero debo decir algo sobre Harry Kane. Lo he seguido desde el principio, y tuvo que sufrir mucho y con dureza hasta lograr lo que ha conseguido. Es un ganador merecido, y lo felicito».