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Giovanni Manna, director deportivo del Napoli, se ha reunido esta mañana con Colin Murdock, el agente de McTominay, en la cafetería del vestíbulo del hotel donde se aloja el equipo en Manchester. Así lo cuenta Gianluca Di Marzio, que ve en el encuentro una señal de que continúan los contactos para intentar alcanzar un acuerdo sobre la renovación del centrocampista escocés, nacido en 1996 y cuyo contrato con el Napoli vence en 2028.

El Napoli intenta acelerar las negociaciones para asegurar la continuidad de McTominay con esta reunión celebrada hoy en Manchester entre Manna y el agente del centrocampista, Colin Murdock, de Murdock Sports Group. El encuentro ha tenido lugar en el hotel Hyatt Regency, donde se aloja la delegación del Napoli antes del partido de esta noche contra el Manchester City, correspondiente a la quinta jornada de la fase liga de la Champions League.

La renovación es una prioridad para el Napoli, que quiere seguir contando con McTominay durante mucho tiempo. El escocés, que llegó en el verano de 2024, ha ganado una Serie A y una Supercopa con el Napoli y Antonio Conte en el banquillo. Su contrato vence en 2028 y cobra unos 4 millones de euros netos al año.

Por supuesto, a McTominay no le faltan otros pretendientes que compiten con el Napoli. En Italia, el Milan se plantea su fichaje, mientras que fuera del país despierta el interés de Chelsea, Bayern de Múnich y Real Madrid.

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Nacido en 1996, McTominay llegó procedente del Manchester United por 30,5 millones de euros en el mercado de verano de 2024. Desde entonces ha disputado 92 partidos con el Napoli, en los que ha marcado 33 goles y repartido 10 asistencias, además de ganar una Serie A y una Supercopa de Italia.