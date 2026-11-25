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La renovación de Scott McTominay está en el aire. El centrocampista escocés, cuyo contrato vence en 2028, aún no ha llegado a un acuerdo con el Napoli para ampliarlo y, por ahora, no se dan las condiciones económicas para continuar juntos. Según publica hoy el Corriere dello Sport, ayer, a pocas horas del partido de Champions League contra el Manchester City, que terminó 2-2 con goles de Hojlund y Lang, el director deportivo del Napoli, Giovanni Manna, y Colin Murdock, agente del exjugador del Manchester United y residente en Manchester, tomaron un café inglés en el bar del Hyatt Regency, el hotel donde se alojó el Napoli durante su viaje europeo.

Fue una charla informal para hacer balance y explorar el margen de una negociación que, por ahora, está estancada. Las posturas no han cambiado respecto a antes del verano: el Napoli quiere prolongar la etapa del número 8 en Italia, mientras que McTominay parte de una petición salarial de 10 millones de euros netos.

A día de hoy, Aurelio De Laurentiis considera excesiva esa petición. Nadie discute lo que McTominay ha aportado al Napoli en liderazgo y cifras (33 goles y 10 asistencias en 93 partidos entre todas las competiciones), pero el próximo 8 de diciembre cumplirá 30 años y el club no está dispuesto a cometer locuras. Sobre todo, sin garantías de disputar la próxima Champions League: el Napoli está a nueve puntos del Milan, cuarto clasificado.

Eso no significa que no se vaya a hacer todo lo posible para llegar a un acuerdo. De Laurentiis conoce las posturas del agente y del jugador, pero también sabe que McTominay es el alma del Napoli y el ídolo de la afición. Un futbolista moderno, capaz de hacer de todo y que aún tiene mucho que decir y aportar.

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No es momento de dar la voz de alarma: el invierno es largo y habrá nuevos contactos. Para McTominay, el aspecto económico es sin duda importante, pero también lo es el proyecto deportivo. Quiere seguir jugando para ganar títulos; su ambición es la de siempre. Tampoco tiene dudas sobre Nápoles, ciudad que, a diferencia de su compañero De Bruyne, considera su segunda casa. Y eso podría influir en su decisión de renovar.

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Si las partes no llegan a un acuerdo, venderlo en verano, a un año de que termine su contrato, pasaría a ser la prioridad. Varios equipos están interesados en McTominay, entre ellos, según la prensa inglesa, el Milan y la Juventus. El salario actual del centrocampista de Lancaster ronda los 3 millones de euros netos.