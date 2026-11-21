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Noa Lang responde con hechos a los silbidos de su propia afición.

El entrenador del Napoli, Massimiliano Allegri, le da entrada desde el banquillo en lugar de Leonardo Spinazzola en el minuto 58 del partido en casa contra el Torino, correspondiente a la duodécima jornada de la Serie A.

Recibido entre silbidos en el Estadio Diego Armando Maradona (la afición no le perdona el gesto dirigido a la Curva A para decir a los seguidores del Napoli que no podía oír sus ánimos durante el anterior partido, empatado contra la Lazio, líder de la clasificación, antes del parón de selecciones), el delantero neerlandés entra al campo con la actitud adecuada y, en el minuto 73, participa en la jugada del gol de la victoria por 1-0, marcado por el centrocampista escocés Scott McTominay, a quien el propio Lang habilita con un inteligente pase con el exterior del pie derecho tras robarle el balón a Aboukhlal.

Tras el gol, prácticamente todo el banquillo del Napoli se levanta y corre a abrazar a Noa Lang.

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Nacido en 1999, Lang llegó al Napoli procedente del PSV Eindhoven por 27 millones de euros, más otros 2 millones en variables y el 10 % de una futura venta, en el mercado de verano de 2025.

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Desde entonces ha disputado 40 partidos con la camiseta del Napoli, con 2 goles, 5 asistencias y 6 tarjetas amarillas.

De enero a junio de 2026 jugó cedido en el Galatasaray de Turquía por 2 millones de euros, con 2 goles y 3 asistencias en 19 partidos.

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Después regresó al Napoli, con el que tiene contrato hasta junio de 2030 y un salario de 2,8 millones de euros netos al año.

Durante esta temporada, Lang ha dedicado buenas palabras a Allegri, pero ha confirmado su mala relación con el anterior entrenador: Antonio Conte.

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Tras el partido, el entrenador del Napoli, Massimiliano Allegri, declaró: «Lamento el malentendido de la otra vez. Noa Lang es un chico que también esta noche ha demostrado que tiene cualidades».

Al final, Lang se marchó entre los aplausos de la afición, pero su nombre sigue entre los posibles traspasos del Napoli en el próximo mercado de invierno.