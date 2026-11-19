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El futuro de Kevin De Bruyne podría estar realmente lejos del Napoli, incluso a partir del próximo mercado de enero. Los rumores sobre una posible salida rumbo al PSV Eindhoven se han intensificado durante este parón de selecciones, entre las declaraciones del jugador y las de su esposa, las reacciones de la afición y una primera oferta que el club neerlandés ya ha presentado al Napoli.

El Napoli la ha rechazado por ahora, pero Aurelio De Laurentiis no ha cerrado la puerta. Al contrario, ha presentado una contraoferta. Para dejar marchar al centrocampista belga en enero y ahorrar en salario y primas, ha fijado un precio bastante asequible que podría hacer realidad un escenario hasta ahora solo hipotético.

LAS PALABRAS DE DE BRUYNE Y SU ESPOSA: El malestar del jugador con su experiencia en Nápoles se hizo patente, en primer lugar, a través de las declaraciones de su esposa, Michelle Lacroix, a la revista belga NINA. En aquella entrevista, la modelo habló de las dificultades de la familia para vivir el día a día en Nápoles y explicó que tanto ella como De Bruyne desean volver a vivir en Bélgica: «Cada vez nos decimos más a menudo que iremos a vivir allí. Cuanto antes ocurra, mejor. Kevin no es feliz».

Sus palabras se difundieron rápidamente por internet y a ellas se sumaron las del propio De Bruyne desde la concentración de la selección belga. Preguntado por su futuro y los rumores sobre el PSV, el exjugador del Manchester City respondió: «¿Ir al PSV en enero? Me desperté y vi que mucha gente se había puesto en contacto conmigo. Pero ahora estoy aquí y estoy haciendo mi trabajo. En cuanto al futuro, ya veremos».

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LA RUPTURA CON LA CIUDAD: Las palabras de su esposa provocaron una reacción muy fuerte entre los aficionados del Napoli, que expresaron sin rodeos sus críticas hacia ella y la familia del belga, sobre todo en las redes sociales y en programas de radio y televisión.



Este clima complicado también llevó a Massimiliano Allegri a acordar y conceder a De Bruyne dos días adicionales de descanso, oficialmente para reponerse y recuperar energías tras sus compromisos con la selección belga. La decisión también ha recibido críticas porque llega en un momento especialmente delicado de la temporada para el Napoli.

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LA SITUACIÓN CONTRACTUAL: Cabe recordar que De Bruyne tiene contrato con el Napoli oficialmente hasta el final de la temporada, concretamente hasta el 30 de junio de 2027, con una opción unilateral a favor del club para prolongar el acuerdo otra temporada, hasta el 30 de junio de 2028. Una opción que, por ahora, el club no tiene intención de ejercer.

Lo que más pesa hoy en la valoración interna de su futuro en el club es su elevadísimo salario de 6 millones de euros netos por temporada, unos 11 millones brutos sin contar las primas, que representa el mayor coste para la entidad. De aquí a final de temporada quedan por pagar algo menos de 3 millones de euros netos (unos 5 millones brutos), además del último plazo de la prima por fichaje, de 2,5 millones de euros brutos. En total, 7,5 millones.

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LA PRIMERA OFERTA DEL PSV: En este escenario ha entrado, como se ha dicho, el PSV Eindhoven, que ha iniciado contactos con el Napoli para estudiar la viabilidad de la operación ya en el próximo mes de enero y ha presentado una primera oferta.

Sería el destino preferido del jugador por los motivos familiares expuestos por su esposa, dado que Eindhoven está, técnicamente, muy cerca del Limburgo belga, la región donde los De Bruyne tienen una casa y a la que les gustaría volver a vivir. El club neerlandés ha puesto sobre la mesa una primera oferta de 2 millones de euros (LEE AQUÍ LOS DETALLES), rechazada por el Napoli.

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DE LAURENTIIS FIJA EL PRECIO: El rechazo de la primera oferta no supone, sin embargo, un cierre definitivo. Según informa la Gazzetta dello Sport, el Napoli y Aurelio De Laurentiis han respondido fijando en 7 millones de euros la cantidad necesaria para estudiar un traspaso anticipado.

Una valoración que permitiría al club recuperar la inversión realizada hasta ahora, obtener una pequeña plusvalía por el jugador y, al mismo tiempo, disponer de cierto margen para que el director deportivo Manna busque refuerzos en el mercado de invierno, probablemente jóvenes menores de 23 años y cedidos, para Massimiliano Allegri. ¿Presentará el PSV la oferta adecuada? ¿O se prolongará el culebrón?

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Mientras tanto, la última novedad llega directamente de Matteo Moretto: De Bruyne está abierto al destino neerlandés y ya ha dado el sí al PSV.