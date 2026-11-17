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El mercado de fichajes del Napoli y la gestión de su plantilla seguirán durante mucho tiempo en manos de Giovanni Manna. El director deportivo ha ampliado su contrato hasta 2032.

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No hubo anuncios oficiales, sino solo una nota incluida en las cuentas cerradas y publicadas ayer. El Napoli ha decidido continuar su proyecto deportivo con Giovanni Manna al frente y ampliar su contrato tres años respecto a la fecha de vencimiento anterior.

NEGOCIACIONES DESDE HACE TIEMPO: Desde hace tiempo se hablaba de negociaciones entre las partes. El exdirectivo de la Juventus y Aurelio De Laurentiis llevaban tiempo intentando avanzar en las conversaciones para ampliar el acuerdo anterior, que vencía el 30 de junio de 2029. Y ese acuerdo, pese al malestar de la afición y, en parte, también del actual entrenador, Massimiliano Allegri, se hizo oficial precisamente mediante una nota incluida en las cuentas cerradas a 30 de junio de 2026.

Manna y el Napoli han llegado a un acuerdo para ampliar tres años el contrato anterior, firmado en mayo de 2024 con una duración de cinco años. El nuevo contrato mantiene una duración de cinco años y sitúa su próximo vencimiento en el 30 de junio de 2032.

EL COMUNICADO: Este es el comunicado publicado por AlfredoPedulla: «La SSC Napoli ha hecho oficial la renovación de Giovanni Manna como director deportivo hasta el 30 de junio de 2032. Se trata, por tanto, de una renovación del acuerdo anterior, que vinculaba al directivo con el club hasta 2029, con una ampliación de otros tres años. El club ha formalizado la decisión mediante una comunicación en la que se confirma el cargo de Manna, inscrito en el registro especial de Directores Deportivos de la FIGC, para un nuevo horizonte contractual que se extiende hasta 2032».

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CUATRO FICHAJES EN ENERO PARA ALLEGRI: Y el próximo objetivo de Manna será satisfacer a Massimiliano Allegri precisamente en lo que no consiguió durante el verano. El entrenador querría al menos cuatro fichajes para reforzar la plantilla y, sobre todo, un delantero de primer nivel que pueda alternarse con Hojlund. No será sencillo, porque también habrá que recurrir a ventas de jugadores que podrían ser de primer nivel, como Anguissa y De Bruyne. Precisamente por el belga ha llegado una oferta oficial de solo 2 millones de euros del PSV Eindhoven. ¿Qué hará el director deportivo, ahora que ha renovado?